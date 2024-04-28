إحباط محاولة بيع 250 كيلو دقيق مخابز في السوق السوداء بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة من إدارة تموين مركز إطسا ، وتمكنت الحملة من تحرير محضر سلع غذائية منتهية صلاحية بأحدى محلات البقالة، كما تم تحوير ٤ محاضر عدم اعلان عن الاسعار للتلاعب بها .

كما شنت إدارة تموين قرية تطون التابعة لمركز اطسا حملة مكبرة وتمكنت الحملة من تحرير محضر تجميع ٥ شيكارة دقيق مخابز زنة الواحدة ٥٠ كيلوجرام ، بأحد المخابز معدة لبيعها بالسوق السوداء للتلاعب بالمواطنين .

كما تم تحرير ٥ محاضر عدم إعلان قائمة أسعار بالمحلات، بالاضافة الى تحرين محضرين عدم وجود شهادة صحية .

جاء ذلك بالإضافة إلى المرور على المخابز السياحية ومخابز الحلوى لمتابعه الاسعار والأوزان وكذلك مطاعم الفول والطعمية ومحلات السوبر ماركت لمتابعه التزام التجار بتخفيض الاسعار .

وذلك استمراراً لتنفيذ توجهات الدكتور الوزير علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور أحمد الأنصاري ،محافظ الفيوم، بالمتابعة المستمرة على المخابز والمحلات لضبط الاسعار.

وذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.

وأكد المهندس السيد أحمد السيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي .