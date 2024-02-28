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الأربعاء 28 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

كأس الاتحاد الإنجليزي.. ستيرلينج يقود هجوم تشيلسي أمام ليدز

تشيلسي
تشيلسي
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أعلن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لفريق تشيلسي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة ليدز يونايتد، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

يستضيف ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز، مباراة تشيلسي وليدز، التي تنطلق في التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود رحيم ستيرلينج، هجوم الفريق اللندني أمام ليدز، رفقة ميخايلو مودريك والسنغالي نيكولاس جاكسون.

ويجلس على مقاعد البدلاء، الواعد كول بالمر بجانب بن تشيلويل وكونور جالاجير، على أن يغيب المدافع البرازيلي المخضرم تياجو سيلفا عن اللقاء بسبب الإصابة.

تشكيل تشيلسي لمواجهة ليدز يونايتد

حراسة المرمى: روبيرت سانشيز

خط الدفاع: ألفي جيلكريست، أكسيل ديساسي، تريفوه تشالوباه، مالو جوستو

خط الوسط: موسيس كايسيدو، إنزو فيرنانديز، نوني مادويكي

وفي الهجوم: ميخائيلو مودريك، رحيم ستيرلينج، نيكولاس جاكسون.

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