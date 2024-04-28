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الأحد 28 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

“البحوث الزراعية” و"مصر الخير" يطلقان حملة قوافل بيطرية لعلاج مواشي صغار المربين مجانا بسوهاج

جانب من القوافل البيطرية
جانب من القوافل البيطرية
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بدأ مركز البحوث الزراعية اليوم الأحد، حملة قوافل علاجية مجانية في محافظة سوهاج في اطار التعاون بين معهد بحوث التناسليات الحيوانية ومؤسسة مصر الخير لعلاج مواشي صغار المربين والمزارعين بقري المحافظة ، وذلك في الفترة من 28 ابريل الى 1 مايو 2024.

يأتي ذلك في إطار التعاون المثمر بين معهد بحوث التناسليات الحيوانية ومؤسسات المجتمع المدنى.

وقال الدكتور مصطفي فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية ورئيس الحملة القومية للقوافل البيطرية العلاجية والارشادية لصغار المربين والفلاحين ان هذه القافلة بالمشاركة مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطري في سوهاج وسوف تقوم بفحص واختبار وعلاج تناسلي وسونار وعلاج الطفيليات الداخلية والتجريع وتحصين حيوانات الماشية لدي صغار الفلاحين ومربي الماشية.

 وتستهدف الحملة علاج جميع الحالات المرضية بالمجان بالإضافة إلي الفحص التناسلي والتلقيح الاصطناعي.

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التناسليات الحيوانية التلقيح الاصطناعي قوافل علاجية مجانية