بالفيديو.. الرئيس السيسي: وجهت الحكومة باستمرار العمل على برامجها لدعم ذوي الهمم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "يواجه اليوم عالمنا وإقليمنا تحديات جمة وأزمات صعبة تفرض أوضاعا تتطلب الوحدة والجلد والثبات وأؤكد لكم أننا اخترنا هذا الطريق، طريق العمل والصبر والتضحية ثقة منا فى قدرات هذا الشعب العظيم، واستلهاما لما نراه دائما فى أبنائنا من ذوى الهمم من قدرة على تحمل الصعاب.. والنجاح رغم كل المعوقات".

وأضاف السيسي في كلمته خلال احتفالية قادرون باختلاف في نسختها الخامسة: "فى هذا الإطار، فقد وجهت الحكومة باستمرار العمل على برامجها لدعم ذوى الهمم.. والبناء على النجاحات، التى تحققت على مدار الأعوام السابقة وعلى رأسها زيادة المنشآت المخصصة لخدمات ذوى الهمم والاستمرار فى إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة والدعم النقدى، واستمرار عمليات توظيفهم فى الجهات الحكومية بما فى ذلك الوظائف القيادية، فضلا عن صدور القانون الخاص بدعم صندوق "قادرون باختلاف".

وتابع، الرئيس السيس: "أود أن أعرب لكم عن بالغ تقديرى واحترامى لعزيمتكم وإرادتكم وكفاحكم، وعن سعادتى البالغة بتواجدى معكم، ولقائكم اليوم متمنيا لكم كل التوفيق والنجاح.. وفقنا الله جميعا، لما فيه الخير، لهذا الوطن الكريم".