السيسي: "مصر لم تغلق معبر رفح أبدا.. لكن لازم نخلي بالنا"

قال الرئيس السيسي، إننا نعيش أزمة كبيرة للغاية في الوقت الحالي، والمصريون جميعا حريصون على تخفيف الأزمة عن الأهالي في قطاع غزة، ولكن المشكلة تكمن في كثرة الحديث خلال وقت الأزمات، و"نحن من أول يوم حرصنا على تقديم المساعدات لغزة".

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته خلال مؤتمر قادرون باختلاف، التي عرضتها فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أن “مصر لم تغلق معبر رفح أبدا.. لكن لازم نخلي بالنا عشان ميحصلش مشكلة وإحنا بنعمل إجراء”.

وتابع الرئيس السيسي، أننا بفضل الله شرفاء ومخلصين في وقت لا يوجد هذا الأمر فيه كثيرا، “نحن لا نكذب ولا نتآمر هنروح من ربنا فين”.