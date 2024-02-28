بالفيديو.. الرئيس السيسي متأثرًا لـ"أبطال قادرون باختلاف": أوعوا تسيبونا

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على حديث أحد أبطال قادرون باختلاف، خلال احتفالية "قادرون باختلاف" لذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة.

وقال الرئيس السيسي: "أنا سعيد بيكي يا صفاء والله، منورة الدنيا، ومتشكر إنك جيتي تنورينا وتسعدينا وتفرحينا، كنت هقول الكلام دا في كلمتي بس هقوله دلوقتي إحنا في عالم عدم اليقين والظن ومش بنشوف كل حاجه، وهيجي يوم ونشوف كل حاجه، واليوم دا هتبقوا إنتوا في السماء وإحنا ماشيين على الأرض وبنبص عليكم".

ووجه الرئيس السيسي كلمته للقادرون باختلاف، متأثرًا: "أوعوا تسيبونا"، مضيفًا: "سعيد بيكي يا صفاء ومستني ترسميلي حاجه ليا بقى واسمك عليها وأكون متشرف بيها".

وتقام الفعالية بالتنظيم بين الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تحت رعاية رئيس الجمهورية.