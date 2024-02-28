رئيس قمة الطيران العرب: نستهدف زيادة التكنولوجيا في قطاع السفر

قال عادل العلي رئيس قمة العرب للطيران 2024، برأس الخيمة ورئيس شركة العربية للطيران، إن قمة الطيران العرب ناقشت تحديات البطالة ويحتاج إليهم سوق الطيران والسياحة ومن ثم نبحث الية للاستفادة من هؤلاء الشباب، مشيرا إلى أن التكنولوجيا هى أمر ضروري ونستهدف استخدامها في قطاع السياحة على غرار قطاع الطيران الذي استفاد منها بشكل كبير.

وأضاف “العلي” في تصريحات على هامش قمة الطيران العرب برأس الخيمة 2024: السوق المصري جيد لكن قطاع الطيران يتعامل بالدولار ونحصل ثمن الخدمة بالجنيه، ومن ثم عدم استقرار سعر الصرف يخلق تحدي كبير لدي الشركة خاصة واننا نقوم بسداد الالتزامات الشركات المصرية بالدولار.

تابع:" حققنا توسعات كبيرة على مستوي أعمال العربية للطيران في مصر خلال 2023 و موجودين في 3 مطارات في مصر القاهرة والإسكندرية وسوهاج ثم خط جديد لمطار سفنكس".

أكد أن حجم أسطول النقل الجوي حاليا 74 طائرة ونضيف 8 طائرات جديدة ايجار خلال 2024 ، وبداية من 2025 نبدأ استلام 13 طائرة ثم 20 طائرة على مدار 5 سنوات لنصل الى 150 طائرة.



أضاف: ان الشركة حققت 84% نسبة تشغيل على جميع طائرات الشركة خلال 2023،لافتا الى النفط الموجود في السوق قليل جدا وبأسعار مرتفعة، وبالتالى الحل الوحيد للاستمرار هو زيادة أسعار التذاكر.

وأشار الى أن إنتاج النفط البديل بالكميات الكافية سيكون حل أمثل لعدم اللجوء الى خيار رفع أسعار التذاكر.