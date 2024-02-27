استقبلت 63.5 مليون راكب في 2023.. مصر تستعد لطرح مناقصة عالمية لإدارة موانئها الجوية.. وزير الطيران: المكتب الاستشاري سيحدد طريقة التشغيل والإدارة

شهدت الـ9 سنوات الأخيرة منذ 2014 حتى 2023، نموًا ملحوظًا في زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية، وقد بلغت 63.5 مليون راكب في عام 2023، حيث استقبلت مصر حـوالـي 3.6 مـلیون سـائـح، في الربع الأخير فقط من 2023، كما زادت مـقاعـد الـطیران الـقادمـة لـمصر فـي عـام 2023 إلـى أكـثر مـن 35 % عـن مـثیلتھا فـي العـام الأسبق.

وتسعى الدولة المصرية إلى زيادة السعة الاستيعابية للمطارات لاستقبال أعداد أكبر من المسافرين، وتنفيذ استراتيجية مصر 2030، من خلال إبرام تعاقدات وشراكات مع المستثمرين والقطاع الخاص.

وتستحوذ مصر للطيران على٧٠% من حجم الطيران الداخلي، و30% للقطاع الخاص، ووصل عدد المطارات المصرية إلى 23 مطارًا إلى جانب مطار القاهرة الدولي، ويعتبر جميعها مطارات دولية، فيما عادا مطار الوادي الجديد هو مطار داخلي فقط، كما تم انشاء 4 مطارات جديدة من ضمنها العلمين وسفنكس.

وتهدف استراتيجية مصر 2030 إلى تطبيق القواعد القياسية والتوصيات الدولية للأمن وسلامة الطيران المدنى وحماية البيئة، وتطوير ورفع كفاءة أداء العمل والتطوير المستمر سواء الخدمات أو السلع، وصولًا إلى المستويات العالمية لتحقيق رضاء الأطراف المستفيدة وزيادة القدرات التنافسية، إضافة إلى الإستثمار الأمثل للموارد البشرية والحفاظ عليها وتطويرها.

وفي سبيل تنفيذ الاستراتيجيات تسعى مصر إلى تطوير المطارات بمعدلات الجودة العالمية، وإضافة أحدث ممارسات وبرامج تطوير المطارات وتوفير صناعة نقل جوي آمن على درجة عالية من الكفاءة.

الفريق محمد عباس وزير الطيران

وكشف الفريق محمد عباس، وزير الطيران، في جلسة برلمانية أمس، عن استعدادات لطرح مناقصة عالمية لإدارة مطارات مصر من خلال شركات أجنبية أو من القطاع الخاص قريبًا، فيما رحب النائب أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب بالفكرة، وقال في تصريحات له، إن فكرة إدارة المطارات من قبل شركات عالمية ليست جديدة، ومعظم مطارات تستعين بإدارة اجنبية مثل مطار دبي، وأضاف أن هناك حاجة إلى تطوير المطارات وتجديدها، خاصة أن بعض الصالات صغيرة مقارنة بعدد الطائرات خلال مواسم السياحة.

زيادة حركة الطيران

وكشف الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، في تصريحات له، أن حجم حركة الركاب شهد ارتفاعًا في عام 2023 إلى 4.3 مليار راكب سنويًا، وأن حركة الركاب تمثل 5 % من حجم الحركة في أفريقيا، وتمثل المطارات الأفريقية نسبة 10% من إجمالي المطارات على مستوى العالم، مما يؤكد أن هناك فرص واعدة لصناعة النقل الجوي.

وتصل مصر للطيران إلى 79 نقطة، منهم (27) نقطة فى أفريقيا من خلال تشغيل شركة مصر للطيران وذراعها منخفض التكاليف شركة إيركايرو، ومن المتوقع أيضًا أن يصل عدد الوجهات إلى (114) وجهة من خلال مضاعفة السعة المقعدية إلى (89 مليار مقعد/ كم)؛ كما إنه من المتوقع أنه سيتم نقل ما يقرب من (23 مليون راكب) بحلول عام (2028).

زيادة حركة الطيران خلال 2023 في مصر

وتقدم مصر الـدعـم الـفني فـي تـنفیذ بـرامـج تـحفیز الـطیران الـتي تــطلقھا وزارة الســیاحــة والآثــار، كــما تــقدم تــخفیض عــلى رســوم الھــبوط والإیــواء والخـدمـات الأرضـیة فـي مـطارات الـمحافـظات السـیاحـیة، بـالإضـافـة إلـى إعـفاء شـركـات الـطیران الأجـنبیة مـن سـداد مـقابـل الـجعل لجـمیع دول الـعالـم تنشـیطًا للحـركـة الـوافـدة للمطارات السیاحیة، ولـقد آتـى الـتعاون بـین وزارتـي السـیاحـة والآثـار والـطیران الـمدنـي بـثماره، فـقد زادت مـقاعـد الـطیران الـقادمـة لـمصر فـي عـام 2023 إلـى أكـثر مـن 35 % عـن مـثیلتھا فـي عـام 2022.

استثمارت توسعية

وتشجع الدولة القطاع الخاص لانشاء شركات طيران مصرية، حيث يبلغ عدد الشركات 12 شركة من شركات الطيران المصرية الخاصة والتي تعمل جنبًا إلى جنب الشركة الوطنية "مصر للطيران" في نقل الركاب وتقديم الخدمات.

وكشف وزير الطيران، أن هناك استهداف لزيادة أعداد المسافرين عبر مطار الغردقة وشرم الشيخ إلى 10 ملايين ‏راكب خلال 2024.

وتسعى الحكومة إلى إقامة شراكات مع مختلف شركات الطيران من أجل الإستغلال الأمثل للفرص المتاحة لزيادة الربط الجوي، حيث يُشكل الربط الجوي ركيزه أساسية تؤثر بشكل مباشر وأساسي في زيادة حجم الإستثمارات ودعم الناتج الإقتصادى

أبرز المطارات في مصر

مطار القاهرة الدولي

هو المطار الأبرز في مصر ويعتبر واجهة أولى لاستقبال كافة أنشطة النقل والحركة الجوية من وإلى مختلف أنحاء العالم.

مواصفات مطار القاهرة

ويقع المطار في الجهة الشمالية الشرقية من القاهرة حيث يبُعد مطار القاهره الدولى مسافة 22 كيلو متر عن مركز مدينة القاهرة، ويستقبل المطار أكثر من 28 مليون و500 ألف مسافر سنويًا.

مطار شرم الشيخ الدولي

يقع مطار شرم الشيخ الدولي في محافظة جنوب سيناء، ويقع في شرم الشيخ، ويعد المطار نقطة وصول مهمة للسياح القادمين إلى المنطقة، ويوفر المطار أيضًا مرافق للمواقف ووسائل النقل إلى ومن المدينة والمنتجعات السياحية المحيطة به.

مطار شرم الشيخ

موقع المطار المثالي جعله مهمًا للسياحة والتجارة، حيث يسهل على الزوار الوصول إلى واحدة من أكثر الوجهات السياحية شهرة في مصر.

مطار العاصمة الجديد

تم افتتاح مطار العاصمة الدولي في شهر يونيو 2019، في إطار تخفيف الضغط علي مطار القاهرة الدولي، يقع مطار العاصمة علي بعد عدة كيلو مترات من العاصمة الأدارية الجديدة كما يبعد حوالي 30 ىكيلو متر من جهة الشرق من مطار القاهره الدولي.

ويعد المطار من المطارات المهمة التي تربط المسافرين بعدة مدن رئيسية في الدلتا والوجه البحري والمحافظات القريبة من القاهرة ومدن القناة، حيث ترتبط منطقة العاصمة الإدارية الجديدة بأربعة طرق رئيسية هي: طريق السويس – طريق العين السخنة – الطريق الدائري الأوسطي – الطريق الإقليمي.

مطار أسوان الدولي

يقع مطار أسوان الدولي على بُعد حوالي 16 كيلومترًا جنوب مدينة أسوان، ويخدم المطار الرحلات الجوية الداخلية وبعض الرحلات الدولية، ويحتوي المطار على مرافق متقدمة تشمل صالات انتظار للركاب، ومحلات تجارية، وخدمات للركاب.

مواصفات مطار أسوان

و يلعب المطار دورًا مهمًا في تسهيل الوصول إلى منطقة أسوان خاصةً للسياح، كما تتوفر رحلات داخلية من مطار أسوان إلى القاهرة والأقصر وأسيوط والمدن الرئيسية الأخرى في مصر، ويستقبل المطار مليون مسافر سنويًا.

مطار الغردقة الدولي

يقع المطار على بعد 3.24 ميل جنوب مدينة الغردقة التي تعد العاصمة الإدارية لمحافظة البحر الأحمر.

مواصفات مطار الغردقة

و تأسس مطار الغردقة عام 1977، ويعمل على خدمة المسافرين إلى الغردقة – الجونة – سهل حشيش – مكادى – سفاجا- راس غارب – القصير، ويحتوي علي عدد 2 مبني ركاب. ويستقبل المطار مايبلغ 12 مليون مسافر سنويًا.

مطار الأقصر الدولي

يبعد المطار عن مدينة الأقصر بحوالى 3.5 ميل بحرى شرق المدينة، بالطريق 6 ميل بحرى الى المدينة، شمالا شرقا حيث كانت محافظة الأقصر قديما تسمى مدينة طيبة وهي عاصمة مصر خلال عدة حقب فرعونية، ويعتبر مطار مهم للسائحين والمسافرين في منطقة جنوب الصعيد، حيث يستقبل 3 مليون و500 مسافر سنويًا.

مواصفات مطار الأقصر

كما يخدم المطار العديد من الرحلات الجوية الداخلية مابين المحافظات المصرية، والرحلات الدولية إلى وجهات في الشرق الأوسط وأوروبا، وقامت الحكومة بإجراء توسيع وتحديث للمطار في السنوات الأخيرة لزيادة طاقته استيعابية وتحسين خدماته.

مطار سفنكس الدولي:

تم افتتاح مطار سفنكس في عام 2019 لتخفيف حمل مطار القاهرة الدولي وزيادة القدرة الاستيعابية للمطارات في المنطقة، حيث يخدم المطار الرحلات الدولية إلى العديد من الوجهات حول العالم.و يقع مطار السفنكس في مدينة 6 اكتوبر، مما يجعله وجهة قريبة |إلى معظم فنادق القاهرة والمعالم الأثرية القديمة والسياحية الهامة في مصر.



