"الترجمة الدينية ودورها في بناء الوعي الرشيد لدى الشباب" ندوه بـ"آداب عين شمس"

نظم قسم اللغات الشرقية وادابها بكلية الآداب جامعة عين شمس الندوة التوعية الدينية ودورها في بناء الوعي الرشيد لدى الشباب وقد حاضر بها يوسف السيد يوسف عامر استاذ اللغة الاوردية وادابها بكلية اللغات والترجمة جامعه الازهر ورئيس لجنة الشؤون الدينية والاوقاف بمجلس الشيوخ.

وقد عرض يوسف السيد في الندوة أهميه الثقافة الدينية والمصطلحات الدينية من اجل الفهم الصحيح للمفاهيم الدينية المقدسة وتاثير ذلك على الفهم الديني السليم والوعي الثقافي.

كما ناقش دور الترجمة الدينية كاداة لنقل الفهم والتواصل الديني بين الثقافات المختلفة وسلط الضوء على أهمية اتقان اللغة والخلفية الدينية الثقافية باعتبارها مهارات أساسية للترجمة للمترجمين العاملين في مجال الترجمة الدينية .

وقد شهدت الندوة مناقشات نقدية حول كيفية التعامل الصحيح مع ترجمة النصوص الدينية والمصطلحات وقد تلا ذلك عرض أمثله عملية لترجمة معاني الآيات القرآنية والاحاديث النبوية الشريفة وفي نهايه الندوة التي لاقت حضور كبير من قبل الطلبة واعضاء هيئة التدريس تم طرح أسئلة الحضور ومناقشتها.