اليوم.. طقس دافئ نهارا بارد ليلا والعظمي بالقاهرة 24 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الاربعاء، حيث يسود طقس دافىء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس بارد في اول الليل وشديد البرودة باقي الليل وفي الصباح الباكر على اغلب الانحاء.

ويشهد الاربعاء شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل لحد الضباب.د على مناطق من الوجه البحرى ومدن القناه.

ونشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 24 للعظمى 15 درجة، وعلى السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 13 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 26 للعظمى والصغرى 16 وعلى شمال الصعيد 25 والصغرى 11 ، وعلى جنوب الصعيد 27 العظمي والصغرى 14 درجة .