رئيس حي الدقي يعقد ورشة عمل لمناقشة مقترحات حل القضايا السكانية.. صور

قام حي الدقي اليوم الثلاثاء بمتابعة واشراف اللواء احمد عبد الفتاح بعقد ورشة عمل لمناقشة مقترحات حل القضايا السكانية وتحديد مهام التعليم والصحة والتضامن والثقافه والاوقاف والمجتمع المدني والشباب والرياضه مثل الهجرة غير المنظمة التي يقوم بها الأفراد من القرية إلى العاصمة والتي تؤدى إلى تفاقم المشكلة السكانية فهولاء المهاجرين يتسببون في الظهور العشوائيات بما تحملة الكلمة من مشاكل سواء في السكن أو انتشار الإمراض وانخفاض المستوى الاجتماعي للأسر وانتشار الجريمة والإدمان والبطالة وزيادة إعداد الأطفال المعثور عليهم.

وجاء ذلك بناء علي توجيهات اللواء احمد راشد محافظ الجيزه وذلك لأهمية تنظيم الأسرة وفوائدها الصحية التي تعود بالحفاظ على صحة ألام وصحة مولود خالي من الأمراض يتمتع بصحة جيدة .

• أهمية التباعد بين فترات الحمل .

• توفير وسائل تنظيم الأسرة بأسعار مخفضة معلن عنها .

• تشجيع الرجال على المساهمة والمشاركة الايجابية في خدمات تنظيم الأسرة .