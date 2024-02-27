محافظ الإسماعيلية يتابع اصطفاف معدات المرحلة الثانية لإزالة التعديات

شهد اليوم الثلاثاء، رابع أيام انطلاق المرحلة الثانية من الموجة ٢٢، التي نُفذت بنطاق مركز ومدينة القصاصين، بمحافظة الإسماعيلية بحضور رئيس المركز والمدينة وقوات إنفاذ القانون، إزالة ٢٠ حالة تعدٍّ على أملاك الدولة، منها إزالة حالة تعدًّ بالبناء على أراضي الدولة بولاية المحافظة، بمساحة ٢٠٠م٢، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.

وتابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اصطفاف المعدات والآلات والتأكد من مدى جاهزيتها في رابع أيام المرحلة الثانية من الموجة ٢٢ لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من ٢٤ فبراير ٢٠٢٤ حتى ١٥ مارس ٢٠٢٤ ، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

كما تم إزالة ٨ حالات تعدٍّ بولاية الزراعة، على مساحة ٣٥٥م٢، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.

هذا إلى جانب إزالة ٤ حالات تعدِّ بولاية الري بمساحة ١١٠م٢ عبارة عن أكشاك وتند حديدية.

وإزالة عدد ٧ حالات تعدِّ بولاية السكة الحديد بمساحة ١١٤٠م٢ عبارة عن أكشاك وتند حديدية.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.