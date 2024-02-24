إزالة فورية لحالتي تعد بالبناء بدون ترخيص في الإسماعيلية

قامت الوحدة المحلية لقرية أم عزام التابعة لمركز ومدينة القصاصين الجديدة، اليوم السبت، بإزالة فورية لشدة خشبية لإقامة سقف خرساني لدور أول علوي، لبناء بدون ترخيص، على مساحة ٩٠ متر، بعزبة المغاربة.

تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بضرورة الحفاظ على أراضي أملاك الدولة، والتصدي لمخالفات البناء والبناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة.

كما تم تنفيذ إزالة فورية أخرى لشدة خشبية لإقامة سقف خرساني بدون ترخيص، على مساحة ١٠٠ متر بعزبة الهيش.

وتم تنفيذ الإزالات بالكامل بحضور رئيس القرية والقسم الهندسي بالقرية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.