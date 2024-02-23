لجنة المتطوعين بمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية تنهي توزيع الأدوار

أنهت لجنة المتطوعين بمهرجان الاسماعيلية للأفلام التسجيلية في دورتها الـ 25 اليوم الجمعة توزيع الأدوار علي الشباب المتطوعين من أبناء الاسماعيلية استعدادا لانطلاق المهرجان الاربعاء المقبل.

وعقدت لجنة المتطوعين اليوم اجتماع تنظيمي برئاسة حنان الضبع، ومحمد محمدين وسها سليم تم فيه ترتيب مهام كل فريق ومهامه من فرق التنظيم والاستقبال وفريق اللجنة الإعلامية.

تضم لجنة المتطوعين في مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية والافلام القصيرة لدورتة الـ 25 أكثر من 50 شاب وفتاة من أبناء المحافظة لمرافقة المخرجين وتسهيل اجراء الندوات وعروض الافلام والورش المختلفة المقامة علي هامش المهرجان.

ووجه مسئولو لجنة المتطوعين بالإسماعيلية بأهمية التنسيق المستمر مع رؤساء اللجنة والتواصل المباشر معهم في كل ما يخص الفاعليات والضيوف والالتزام بمواعيد العروض والندوات والورش.

ينطلق مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية والقصيرة، والمقرر إنعقاده فى الفترة 28 فبراير الجارى وحتي 5 من شهر مارس بحضور عدد من مخرجي الافلام من مختلف أنحاء العالم.

كان قد اعلن الناقد عصام زكريا رئيس مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة بدء تلقي طلبات الانضمام للجنة المتطوعين بالمهرجان مشيرا إلي ان الشروط الواجب توافرها في المتطوع وهي التفرغ التام للنشاط التطوعي بالمهرجان خلال الفترة من 28 فبراير وحتى 5 مارس "فترة انعقاد فعاليات المهرجان"، وألا يقل السن عن 18 سنة، أن يكون المتقدم خريجا جامعيا أو على الأقل طالب بإحدى الجامعات.

كما تضمنت الشروط ضرورة إجادة لغة أجنبية "اللغة الانجليزية أو غيرها"، بالإضافة إلي أن يكون المتطوع حسن المظهر و السمعة و السلوك، القدرة على التعاون و إجادة العمل بروح الفريق، الالتزام و التعاون خلال فترة التدريب و الاجتماعات التحضيرية فيما قبل انطلاق فعاليات المهرجان، الاولوية لأبناء الاسماعيلية، اجتياز المقابلة الشخصية. والمتطوعون هم حلقة وصل أساسية في تنظيم المهرجان وفاعليته المختلفة، لخلق جيل من الشباب قادر على إدارة وتنظيم مثل هذه الفاعليات والندوات.

وقال "زكريا "ان روح التعاون الموجودة بين شباب محافظة الاسماعيلية هي أحد أسباب نجاح المهرجان في دوراته الماضية لما يتميزون به من تعاون لظهور المهرجان في ابهي صوره.

ويُعد المهرجان أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته عام 1988.