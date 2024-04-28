تزايد حوادث القتل بين الأزواج منذ بداية العام الجاري.. مقتل ربة منزل على يد زوجها بالغربية أحدثها

شهد الشارع المصري، خلال الفترة الأخيرة، جرائم قتل مروعة شغلت الرأي العام، وخاصة جرائم قتل الأزواج بأبشع الطرق، ما بين مشادات كلامية انتهت بالقتل أو قصص حب خفية وراء ارتكاب الجريمة.

خلال التقرير التالي، رصدت «البوابة نيوز»، أبرز جرائم القتل التي وقعت منذ بداية العام الجاري 2024 وحتى الآن، مرورًا بأشهر الحوادث التي وقعت خلال شهر رمضان الكريم.



حوادث العام الجاري

في البداية، اليوم الأحد 28 أبريل، شهدت إحدى قرى مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، جريمة قتل بشعة، حيث أنهى رجل حياة زوجته داخل منزل أسرتها وأمام أطفاله الثلاثة، بـ 8 طعنات متفرقة؛ بسبب خلافات زوجية ورفضها العودة إلى منزله؛ وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الزيات العام.

كانت الأجهزة الأمنية بالغربية تلقت إخطارا؛ بورود بلاغ يفيد وقوع جريمة قتل بقرية بنوفر بدائرة مركز كفر الزيات، وأنباء عن وفاة سيدة، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالغربية وقوات الشرطة إلى مكان البلاغ، وتبين مقتل بسمة ا، 32 سنة، ربة منزل، على يد زوجها داخل منزل والدتها بقرية بنوفر بدائرة مركز كفر الزيات، وأن الزوج أنهى حياة زوجته بـ 8 طعنات قاتلة في أنحاء متفرقة بالجسد أمام والدتها وأطفاله الثلاثة، بسبب خلافات زوجية ومالية بينهما.

كشفت التحريات وأقوال شهود العيان بأن هناك خلافات بين الزوجين منذ أسبوع مما دفع الزوجة إلى ترك منزل الزوجية بمدينة إيتاي البارود والتوجه إلى منزل والدتها محل الواقعة، بسبب خلافات مالية وأسرية بين المجني عليها والمتهم، ورفض المجني عليها العودة إلى منزل الزوج مرة أخرى، وأكد شهود العيان أن الزوج ذهب إلى منزل حماته في الساعات الأولى من صباح اليوم وأنهى حياة زوجته بعدة طعنات قاتلة متفرقة في أنحاء الجسد ولفظت أنفاسها الأخيرة.



حوادث يناير

زوجة وعشيقها تقطع جثة زوجها في مدينة بدر

وفي يناير الماضي، قامت النيابة العامة بالقاهرة بالتحقيق مع ربة منزل وعشيقها، لاتهامها بقتل زوج المتهمة الأولى وتقطيع جثته ووضعاها في أكياس وإلقائها بصندوق القمامة بمدينة بدر.

وكشفت التحريات أن ربة منزل تقدمت ببلاغ بتغيب زوجها منذ أشهر بمدينة بدر، وتبين من التحريات أنها تربطها علاقة غير شرعية بابن عم زوجها، وأنها وراء اختفائه، وتوصلت إلى أن المتهمة وعشيقها تعددت لقاءاتهما داخل منزل الزوجية، أثناء ذهاب الزوج إلى العمل، وأنهما عقدا العزم على التخلص منه.

وأوضحت، أن المتهمة خدرت المجني عليه بوضع قرص مخدر في الشاي، واستدعت عشيقها وتعديا على الزوج بالضرب على رأسه بعصا خشبية، ففقد الوعي، ثم نقلا جثته إلى الحمام، وقطعا الجثة إلى أجزاء ووضعاها في أكياس بلاستيكية وإلقائها في صناديق القمامة، وتحرر المحضر وتولت النيابة التحقيقات.



حوادث مارس «شهر رمضان»

نجار مسلح يقتل زوجته بالدقهلية

وفي أول مارس الماضي، ألقت قوات الأمن في الدقهلية، القبض على نجار مسلح قتل زوجته، بآلة حادة جنزير، وذلك في قرية فيشا بنا مركز أجا، حيث تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بتلقي إشارة من مأمور مركز شرطة أجا، بوررد بلاغ من الأهالي بإقدام شخص علي إنهاء حياة زوجته.

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا، لمكان البلاغ محل الواقعة، حيث ألقت القبض علي المتهم، ويدعي اسلام، ع، وشهرته الملك، يعمل نجار مسلح، وأداة الجريمة آله حادة "جنزير حديدي" وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة، وبالفحص تبين مصرع زوجته، وتم نقل جثمانها لمشرحة مستشفي أجا.

جريمة قتل زوجة على أول مائدة سحور في شهر رمضان

خلال الشهر نفسه، على أول مائدة سحور لشهر رمضان الكريم، لفظت سيدة أنفاسها الأخيرة بطلقات نارية داخل قرية حمرا دوم، شمال محافظة قنا، حيث نشبت مشادة كلامية بين المجني عليها وزوجها الذي صوب سلاحه الآلي نحو الزوجة بوابل من الرصاص، ثم حاول الانتحار بنفس السلاح ليسقط مصابا في حالة خطرة

اتصل الأهالي بالشرطة والإسعاف، فانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة تحت إشراف اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية، وتبين أن شخص يُدعى "ع.ح.ع"، قتل زوجته بطلقات نارية ثم حاول إنهاء حياته بعدها بذات الطريقة في فجر أول أيام شهر رمضان الكريم في قرية حمرا دوم مركز نجع حمادي.

كان اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بالعثور على جثة سيدة وزوجها مصاب داخل منزل في قرية حمرا دوم مركز نجع حمادي، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى بهجورة في حالة خطرة، تحرر محضر بالواقعة، تباشر النيابة العامة التحقيقات للوقوف على أسباب الجريمة ودوافعها.

زوج يقتل زوجته على سجادة الصلاة في شهر رمضان

تلقي اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء أحمد نزيه، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بتلقي مركز شرطة كفر الشيخ، إشارة من شرطة النجدة حول بلاغ المدعو "وليد.م.د"، 32 عامًا، سائق، يفيد بإقباله على قتل زوجته خنقًا وهي على سجادة الصلاة لأداء قيام الليل عقب حدوث مشادة كلامية حدثت بينهما بقرية أبو طبل التابعة لمركز كفر الشيخ، انتقل ضباط المباحث إلى مكان الواقعة محل البلاغ وبالفحص تبين وفاة المدعوة "هيام.ع.أ"، 26 عامًا، ربة منزل، وتقيم بنفس عنوان زوجها، وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الزوج المتهم وزوجته المجني عليها وعلى أثر ذلك أقبل على خنقها ما أدى إلى وفاتها في الحال.

القي القبض على الزوج المتهم واقتيد إلى مركز شرطة كفر الشيخ، بينما جرى نقل جثة الزوجة إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لصدور قرار بشأنها، حُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

زوج يقتل زوجته المعاقة بالشومة

وفي الشهر ذاته أيضًا، شهدت منطقة مدينة السعادة بقسم أول شبرا الخيمة، جريمة قتل راح ضحيتها زوجة على يد زوجها الذي انهال عليها بشومة على رأسها حتى لقيت مصرعها، وحاول المتهم إخفاء جريمته بالادعاء في المستشفى بأنها سقطت وارتطمت بالأرض ولكن الابن كشف تفاصيل الجريمة، حيث نجحت أجهزة الأمن في ضبط المتهم واعترف بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من المستشفى بوصول جثة ربة منزل من ذوي الهمم بادعاء ارتطام بالأرض وبالكشف عليها تبين وجود شبهة جنائية.

انتقلت أجهزة الأمن وتبين مصرع ربة منزل تدعى "رانيا.ج" من ذوي الهمم على يد زوجها ويدعى "سيد" ويعمل مقاول، وتبين أنه اعتدى عليها بالضرب وأصابها بشومة في رأسها فتوفيت في الحال، وحاول إخفاء الجريمة وادعى سقوطها على الأرض وبالكشف عليها بالمستشفى تبين وجود شبهة جنائية وآثار ضرب.

وبسؤال ابنها الطفل أكد أن والده وراء الجريمة وألقي القبض على الأب الذي اعترف بارتكاب الواقعة، وجار استدعاء الطب الشرعي لفحص الجثة والتصريح بالدفن والتحفظ على المتهم.

قتلت زوجها وألقت جثته من الطابق السادس في الشرقية

وفي أواخر شهر أبريل الجاري، كشفت جهات التحقيق تفاصيل جديدة في واقعة مصرع مؤذن بالأوقاف إثر سقوطه من الطابق السادس بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، كانت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا من مأمور قسم ثان العاشر من رمضان يفيد بسقوط:" تامر فهمي حسن" في العقد الرابع من عمره من الطابق السادس.

على الفور، انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث وتم العثور على جثة مؤذن بالأوقاف مصابا بكسور في جميع أنحاء الجسد، وتواصلت التحريات الأولية لوجود شبهة جنائية في الوفاة وتم التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة. والتي قررت نقل الجثمان إلى مشرحة الطب الشرعي بالزقازيق، وانتداب أحد الأطباء الشرعيين لإجراء الصفة التشريحية على الجثمان، لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

واستمعت جهات التحقيق لأقوال المتهمين، وكشفت التحقيقات وجود خلافات بين المجني عليه وزوجته، حيث قامت "داليا. ن" زوجة المجني عليه بإنهاء حياة زوجها تامر بالاشتراك مع عشيقها "محمد.ا. ج"، وذلك بإلقائه من شرفة الطابق السادس، وتحرر المحضر رقم ٢١٧١ لسنة ٢٠٢٤ جنح قسم ثان العاشر من رمضان، وتم ضبط المتهمين وعرضهم النيابة العامة للتحقيق.