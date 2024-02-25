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الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ الإسماعيلية يشهد افتتاح أحد فروع سلاسل السوبر ماركت

محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية يشهد افتتاح أحد فروع سلاسل السوبر ماركت با
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شهد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، افتتاح أحد فروع سلاسل السوبر ماركت الوطنية الشهيرة بالمحافظة؛ وذلك للمساهمة في تقديم السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين بمدينة الإسماعيلية.

وذلك بحضور المهندس أحمد عثمان عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، رئيس حي أول مدينة الإسماعيلية، ومسئولي الشركة المالكة لسلاسل السوبر ماركت.

وخلال الافتتاح، تفقد محافظ الإسماعيلية ومرافقوه المنتجات المعروضة، خاصة السلع الغذائية الأساسية من أرز، زيت، سكر، ومكرونة، والتأكد من تقديمها للمواطنين بأسعار مناسبة، مع وجود تخفيضات على كثير من تلك المنتجات.

وحث "بشارة"، الشركة المالكة لسلسلة السوبر ماركت، على افتتاح أكثر من فرع بمراكز ومدن المحافظة المختلفة، بما يعود بالنفع على المواطنين، وتوفير فرص عمل للعديد من الشباب، بجانب قيامهم بدورهم الوطني وتقديم منتجات جيدة وبأسعار مخفضة خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

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