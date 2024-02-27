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الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

حريق يلتهم محتويات شقة سكنية بمصيف جمصة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تسبب ماس كهربائي فى اندلاع حريق هائل داخل شقة سكنية مستأجرة بمدينة جمصة محافظة الدقهلية، مما تسبب فى التهام محتويات الشقة وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق واخماده قبل امتداده الى باقى العقار دون خسائر فى الأرواح.
وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة جمصة، باندلاع حريق داخل شقة سكنية في المدينة
وانتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جمصة برئاسة الرائد محمود القصبي، رئيس المباحث، وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، لمكان البلاغ محل الواقعة، ونجحت قوات الإطفاء في السيطرة علي الحريق واخماده، وبالفحص تبين اندلاع الحريق داخل شقة سكنية مؤجرة داخل عمارة 43 منطقة الكرنك

وتسبب الحريق في التهام محتويات الشقة بالكامل، دون وقوع خسائر في الأرواح، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في الواقعة.

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