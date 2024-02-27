بعد مسيرة حافلة.. وفاة الشاعر بخيت بيومي فى الدقهلية

أعلن حازم نصر، رئيس اللجنة النقابية للصحفيين بمحافظة الدقهلية، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثا، وفاة الشاعر الغنائي بخيت بيومي،عن عمر يناهز 82 عاما بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، والمعروف بأنه صاحب الألف فزورة والألف موال، بعد مسرة عطاء طويلة طويلة من تأليف الأغاني لكبار المطربين.

اشتهر الشاعر بخيت بيومي بكتابة تترات المسلسلات وأشهرها كتابة أغاني فوازير نيللي، وفوازير عن الأنبياء والرسل، بالإضافة إلى مواويله عن التوعية والإرشاد، ومنها التوعية عن فيروس كورونا، والتي كانت تذاع في الإذاعة المصرية.

وأكد رئيس اللجنة النقابية للصحفيين بالدقهلية، إن الشاعر الكبير بخيت بيومي، أصيب بوعكة صحية اليوم، وجري نقله إلى مستشفى المنصورة الدولي، ولفظ أنفاسه الأخيرة بها.

وأضاف نصر، أنه جاري تحديد مكانه وموعد جنازته، بالتنسيق مع أسرته وأصدقائه الذين كان يعتبرهم عائلته، حيث أن عاش حياته وحيدًا بمفرده ولم يتزوج وكان يعتبر أصدقائه هم عائلته، ومعروف عنه بأنه صاحب الألف فزورة والألف موال.

وولد الشاعر الغنائي بخيت بيومي في 18 يونيو عام 1942 بمحافظة الدقهلية في قرية كفر الحطبة مركز شربين، وحفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، وحصل على الثانوية الأزهرية في عام 1960 من المنصورة.

وبدأ حياته مدرسا للخط، ثم اتجه إلى تأليف الأغاني والفوازير والمواويل واتجه مؤخر إلى كتابة أعماله في كتب أطلق عليها الموسوعة.