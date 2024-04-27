"دور التنمية البشرية في مواجهة متطلبات الحياة".. برنامج تدريبي لجامعة القناة بدار الرحمة للأيتام

في إطار حرص الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس على تواصل الجامعة مع جميع طوائف ومؤسسات المجتمع، والتفاعل مع مشكلاته، انطلاقا من دورها الريادي في المجتمع.

نظمت إدارة تدريب أفراد المجتمع بجامعة قناة السويس برنامجا تدريبيا لأبناء دار الرحمة للأيتام حول "دور التنمية البشرية في توعية أبناء دور الرعاية.. وذلك لمواجهة متطلبات الحياة بعد التخرج من دور الرعاية".

حاضرت بالبرنامج الدكتورة أفنان بركات المدرس المساعد بكلية التجارة، والتي أوضحت للمتدربين متطلبات سوق العمل وكيفية الاستعداد له بالشكل المناسب، من خلال تحديد الفرص المتاحة في السوق، إلى جانب تحديد الأهداف التي يطمح الفرد لها، مما يساعده على اختيار الوظيفة الصحيحة.

أقيم البرنامج بإشراف المهندسة وفاء إمام مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، والمهندس أحمد رمضان مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.