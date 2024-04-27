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السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

قرار جديد من جهات التحقيق حول مصرع بائع إثر صعق كهربائي بأكتوبر

أرشيفيه
أرشيفيه
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تواصل النيابة العامة التحقيقات حول مصرع بائع صعقه عمود كهرباء إثر مشاجرة مع زميلة بالسوق القديم بأكتوبر.

وقررت جهات التحقيق إخلاء سبيل الطرف الثانى على ذمة القضية، كما قررت تسليم جثة المتوفى لذويه تمهيداً للدفن.

وكانت البداية بتلقي المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص بمنطقة السوق القديم بدائرة القسم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة أحد الأشخاص بها آثار صعق كهربائي بجوار عمود كهرباء وبعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المتوفي وآخر بسبب خلافات سابقة وخلال المشاجرة قام المتوفي بالإمساك بالعامود فصعقته الكهرباء مما تسبب في وفاته وجرى نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
فيما تم ضبط الطرف الثاني من المشاجرة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

اخلاء سبيل الطرف الثاني إخلاء سبيل الأجهزة الأمنية العثور على جثة النيابة العامة امن الجيزة