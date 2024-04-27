الأمن العام يضبط هاربا من حكم بالمؤبد في الأقصر

أسفرت جهود قطاع الأمن العام لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

ضبط (أحد الأشخاص– مقيم بالمنوفية).. مطلوب التنفيذ عليه فى 5 أحكام قضائية بتهم (تبديد) بإجمالى مدد حبس 14 سنة وكفالات مالية.

ضبط (عامل– مقيم بالأقصر).. مطلوب التنفيذ عليه فى السجن المؤبد، فى قضية (سرقة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

