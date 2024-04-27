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السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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الأمن العام يضبط هاربا من حكم بالمؤبد في الأقصر

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
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 أسفرت جهود قطاع الأمن العام لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين  عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-
ضبط (أحد الأشخاص– مقيم بالمنوفية).. مطلوب التنفيذ عليه فى 5 أحكام قضائية بتهم (تبديد) بإجمالى مدد حبس 14 سنة وكفالات مالية.
ضبط (عامل– مقيم بالأقصر).. مطلوب التنفيذ عليه فى السجن المؤبد، فى قضية (سرقة).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية. 
 

الداخلية سرقة بالأقصر السجن المؤبد