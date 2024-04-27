أسفرت جهود قطاع الأمن العام لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-
ضبط (أحد الأشخاص– مقيم بالمنوفية).. مطلوب التنفيذ عليه فى 5 أحكام قضائية بتهم (تبديد) بإجمالى مدد حبس 14 سنة وكفالات مالية.
ضبط (عامل– مقيم بالأقصر).. مطلوب التنفيذ عليه فى السجن المؤبد، فى قضية (سرقة).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الأخبار
الأمن العام يضبط هاربا من حكم بالمؤبد في الأقصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أسفرت جهود قطاع الأمن العام لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-
أسفرت جهود قطاع الأمن العام لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-