رئيس جامعة أسيوط يهنئ عميد كلية التربية النوعية لبلوغه سن المعاش

أثنى الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ على الجهود المتميزة والعمل الدؤوب للدكتور وجدي رفعت فريد عميد كلية التربية النوعية، خلال فترة عمله، والأخلاق الكريمة، والالتزام، والإخلاص في العمل، والتعامل مع جميع الزملاء معاملة حسنة؛ مما أكسبه ود واحترام الجميع، داعين الله له بدوام الصحة والعافية، والتوفيق والسداد في حياته القادمة.

وحرصت كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط؛ على تنظيم حفل تكريم للدكتور وجدي رفعت فريد عميد كلية التربية النوعية لبلوغه سن القانونية للمعاش؛ تقديراً للجهود التي بذلها خلال فترة توليه عمادة الكلية، ونجاحه في تحقيق مستوى متميز في تطوير الكلية؛حيث أقيم الحفل، اليوم الخميس بقاعة الاحتفالات بكلية التربية النوعية.

وشهد الحفل؛ تقديم كلمات التهنئة من السادة نواب رئيس الجامعة، والسادة الحضو؛ امتناناً وشكراً، وتقديراً له على مابذله من جهد، وتفانٍ في العمل.

وتوج التكريم؛ حضور الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مديحة درويش المشرف العام للأنشطة الطلابية وعميد كلية الطب البيطري، والدكتورة ياسمين الكحكي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، وطلاب كلية التربية النوعية ، وأسرة الدكتور وجدي رفعت.

من جانبه، تقدم الدكتور وجدي رفعت؛ بجزيل الشكر، والامتنان لرئيس الجامعة الدكتور أحمد المنشاوي؛ على الأداء المتميز في إدارته للجامعة، على كافة المستويات التعليمية، والبحثية، والاهتمام بالأنشطة الطلابية، ودعمه المستمر للطلاب، والتواصل المستمر معهم، والاستماع إلى أفكارهم، وتبنيها، كما وجه الدكتور وجدي رفعت؛ الشكر للسادة الحضور، مقدما أسمى آيات الشكر والتقدير؛ لإدارة الكلية، وجميع العاملين بها.

وتم إهداء درع كلية التربية للدكتور وجدي رفعت فريد، وتمنى جميع الحضور له دوام الصحة والعافية، والسعادة في حياته الجديدة.