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السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

ضبط 6 أشخاص بحوزتهم هيروين واستروكس واقراص مخدرة بالقاهرة

بعض المتهمين
بعض المتهمين
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نجحت  الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى ضبط 6 أشخاص بحوزتهم هيروين واستروكس واقراص مخدرة بمناطق متفرقة من العاصمة.

البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى 
ضبط (عاطلَين) بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما (2 كيلو جرام لمخدر الهيروين).

كما تم ضبط (عاطل– له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الخليفة، وبحوزته (740 قرص مخدر - 4 زجاجات تحوى سائل مخدر - سلاح أبيض).

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة دارالسلام.. وبحوزته (2 كيلو جرام لمخدر الأستروكس).
ضبط (ربة منزل) بدائرة قسم شرطة دارالسلام.. وبحوزتها (1،235 كيلو جرام لمخدر الهيروين).

والقى ضباط مباحث القاهرة القبض على (عاطل– له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وبحوزته (700 قرص لعقار الترامادول المخدر).

كما تم ضبط (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر،  وبحوزته (2 كيلو جرام لمخدر الأستروكس– كمية لمخدر الحشيش، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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