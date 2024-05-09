لترويج المنتجات المصرية.. بروتوكول بين هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وجهاز التمثيل التجاري

وقعت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وجهاز التمثيل التجاري، بروتوكول تعاون يستهدف الترويج للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية من خلال تبادل المعلومات والخبرات لتوسيع الفرص التصديرية ووضع المنشآت الصناعية المصرية على خريطة المنافسة العالمية.



وقع البرتوكول المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والوزير المفوض التجاري يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، بحضور محمد أحمد رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ومحمد فهمي مدير إدارة قطاع الأعمال، والوزير مفوض تجاري باسم فاروق مدير إدارة المعلومات وخدمات التصدير، والمستشار التجاري شريف عرفان مدير التطوير والاتصال المؤسسي.

وقال المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إن البرتوكول يأتي في اطار توجيهات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بأهمية تفعيل التعاون والتكامل بين أذرع الوزارة المختلفة لتحقيق خطة الدولة نحو التنمية الاقتصادية المستدامة، ودعم استراتيجية وزارة التجارة والصناعة الهادفة لرفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية بما يسهم في تسهيل حركة التجارة وتنمية وتشجيع الصادرات المصرية للأسواق العالمية.

ولفت إلى أن التعاون والتنسيق بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز التمثيل التجاري يسهم في الترويج للصادرات المصرية في الخارج من خلال تبادل المعلومات والخبرات المختلفة بين الجهتين حيث تمتلك الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات البنية التحتية المجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة منها مستودع البيانات الإلكتروني للتجارة الخارجية ومركز معلومات التجارة الخارجية مما يمكنها من توفير بيانات التجارة الخارجية فيما يخص السلع المصدرة والمستوردة من حيث النوع والكمية والقيمة الإجمالية والدول المستوردة منها و المصدرة إليها، مما يسهم في زيادة الفرص التصديرية وتنمية القدرة التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية.

وأشاد النجار، بالدور البارز الذي يلعبه التمثيل التجاري المصري في زيادة فرص نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية وجذب الاستثمارات الأجنبية للقطاعات الإنتاجية المختلفة في الدولة من خلال منظومة عمل متطورة ومنتشرة في العديد من دول العالم، مشيراً إلى أن هذا التعاون بين الجهتين يعكس تعاون وتكامل مؤسسات الدولة لتقديم أفضل الخدمات للمصدرين، كما يساهم في استغلال الإمكانيات المتاحة في الجهتين بشكل أفضل، بما يحقق التعاون الفعال في سبيل تسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.

من جانبه، أشار يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، أن هذا البروتوكول يأتي في إطار جهود إنشاء آليه مؤسسية للتعاون بين التمثيل التجاري المصري والرقابة على الصادرات والواردات تهدف إلى تسهيل تبادل المعلومات والإحصاءات مما يوفر رؤية مستمرة وتحليلية لأداء التجارة الخارجية للدولة المصرية ويسهم في زيادة فرص نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الدولية ذات الأولوية وتعزيز القدرة على متابعة أداء الاقتصاد المصري من خلال الإحصاءات وتحليلات الأسواق الخارجية.