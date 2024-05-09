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الخميس 09 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

بطريرك السريان الكاثوليك يصل لندن في زيارة رعوية

ارشيف
ارشيف
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وصل البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، اليوم الخميس، إلى مطار هيثرو الدولي في لندن للقيام بزيارة رعوية إلى رعية لندن السريانية الكاثوليكية في المملكة المتّحدة.
 يرافق البطريرك \من لبنان مار أفرام يوسف عبّا رئيس أساقفة بغداد وأمين سرّ السينودس المقدس، والمونسنيور حبيب مراد القيّم البطريركي العام وأمين سرّ البطريركية.
 وفي المطار، كان باستقبال البطريرك الراهبُ اللبناني الماروني الأب أنطوان الأشقر، الذي يقوم حالياً بخدمة الرعية السريانية الكاثوليكية في لندن بصورة مؤقّتة، وأعضاء لجنة الرعية، وبعد استراحة قصيرة، انتقل إلى مقرّ إقامته استعداداً للبدء بفعاليات الزيارة الراعوية.

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