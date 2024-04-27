وزير الرى يوجه قطاع حماية نهر النيل باتخاذ اللازم لاحتواء التعديات في المهد

وجه هاني سويلم وزير الموارد المائية والري بقيام قطاع تطوير وحماية نهر النيل بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإحتواء التعديات في المهد من خلال وضع خطة إستباقية شاملة تتعامل مع التعديات في مراحلها المبكرة قبل تفاقمها ، مع دراسة كافة الحالات بشكل دقيق من كافة الجوانب الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها ، مع التوجيه بالتنسيق بين قطاع التخطيط وقطاع حماية نهر النيل وفرعيه لتعظيم الإستفادة من المنظومة الرقمية للمتغيرات المكانية لتحديد المخالفات فور حدوثها على المجاري المائية وبصفة خاصة نهر النيل (بالمنطقة المحظورة والمنطقة المقيدة) .

وإستعرض الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري خلال إجتماعه لمتابعة أعمال حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه وإزالة التعديات على جسور النهر ، مجهودات الوزارة في مجال حصر التعديات على نهر النيل وفرعيه ، وما تقوم به أجهزة الوزارة المعنية للتعامل مع هذه التعديات وإزالتها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وكافة الجهات المعنية .

ووجه الدكتور هاني سويلم بتكليف معهد بحوث النيل بوضع مقترح لبرنامج تعاون مشترك مع شركاء التنمية فيما يخص الاستغلال الامثل للأخوار الطبيعية الموجودة في نهر النيل للإستفادة من الخبرات العالمية الواسعة في هذا المجال وتحسين إدارتها بشكل مستدام .