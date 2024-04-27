استشهاد 15 فلسطينيا بينهم 8 أطفال بغارات على رفح والنصيرات

استشهد اليوم السبت 15 فلسطينيا بينهم 8 أطفال في غارات إسرائيلية على منزلين في رفح جنوب غزة ومخيم النصيرات وسط القطاع.

واستشهد المصور الصحفي إبراهيم الغرباوي في قصف إسرائيلي على مدينة حمد جنوب قطاع غزة أمس الجمعة.

وكان المكتب الإعلامي في غزة اتهم في وقت سابق الاحتلال بتعمّد قتل الصحفيين بهدف تغييب الرواية الفلسطينية، ومحاولة طمس الحقيقة وعرقلة إيصال الأخبار والمعلومات إلى الرأي العام الإقليمي والعالمي.

كما وصفت منظمة "مراسلون بلا حدود" قطاع غزة سابقا بـ"مقبرة الصحفيين"، قائلة إن إسرائيل تتعمّد خنق عمل الصحفيين وقتلهم، وممارسة مختلف الطرق لإعاقتهم في الميدان.

فضلا عن التهجير والحصار ومنع الصحفيين الأجانب من الدخول إلى غزة، وقطع الإنترنت، بالإضافة إلى رسائل التهديدات التي تصلهم، كما تضيف المنظمة.