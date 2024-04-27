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السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

وزارة الداخلية تواصل حملاتها المكثفة لضبط الأسواق

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
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 واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة.

وخلال 24 ساعة جرى ضُبط حوالى 39 طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

قطاع الامن العام وزارة الداخلية