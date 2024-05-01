دار مزادات تتراجع عن بيع 18 جمجمة بشرية مصرية قديمة بعد احتجاج موسع

قررت دار مزادات في دورست البريطانية التراجع عن بيع 18 جمجمة بشرية مصرية قديمة بعد أن واجهت انتقادات من مختلف الجهات، بما في ذلك أعضاء البرلمان وخبراء في الأنثروبولوجيا وعلم الآثار.

وفقا للجارديان، أدان بيل ريبيرو آدي، رئيس المجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب المعنية بالتعويضات الأفريقية، المزاد، مؤكدًا أن الاتجار بالرفات البشرية يديم الإرث الاستعماري وينتهك كرامة الإنسان. وشددت على أهمية حظر مثل هذه المعاملات، مشيرة إلى أنها تمثل فصلا مظلما من الاستغلال والتجريد من الإنسانية.

هذه الجماجم، التي جمعها في الأصل الجندي البريطاني الفيكتوري وعالم الآثار أوغسطس هنري لين فوكس بيت-ريفرز، كان من المقرر بيعها من قبل شركة Semley Auctioneers في دورست. وهي جزء من المجموعة الثانية الأقل شهرة لبيت ريفرز، وقد تم عرضها ذات مرة في متحف خاص في منزله في فارنهام، دورست.

يجادل النقاد بأن تورط بيت ريفرز في علم فراسة الدماغ، وهو علم زائف من القرن التاسع عشر تم استخدامه لتبرير التفوق الأبيض والعبودية، يضيف بعدًا مثيرًا للقلق لعملية البيع. بعض الجماجم المعروضة للبيع بالمزاد تحمل قياسات فراسة الدماغ، مما يؤكد ممارسات بيت ريفرز المشكوك فيها في الأنثروبولوجيا.

جاء قرار سحب الجماجم من البيع بعد احتجاجات عبر الإنترنت وتدخل من المنصات التي تستضيف قوائم المزاد. وفي حين أن هذه العناصر مسموح بها قانونًا للبيع في المملكة المتحدة، فإن إزالتها تعكس الاعتبارات الأخلاقية المتزايدة في سوق الفن والآثار.

وسلط البروفيسور دان هيكس، من متحف بيت ريفرز، المعروف بدفاعه عن المعايير الأخلاقية في التعامل مع القطع الأثرية الثقافية، الضوء على الحاجة إلى حوار وطني حول شرعية بيع الرفات البشرية. لفت هيكس الانتباه إلى تقاطع العمل الأنثروبولوجي لبيت ريفرز مع حركة تحسين النسل، مما يؤكد السياق التاريخي المثير للقلق المحيط بالمجموعة.