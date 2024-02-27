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الثلاثاء 27 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

تعديل موعد جنازة الشاعر بخيت بيومى بعد قرار أسرته بدفنه فى الدقهلية

الشاعر الراحل بخيت
الشاعر الراحل بخيت بيومى
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حددت أسرة الشاعر الغنائي الراحل بخيت بيومي، عن عمر يناهز 82 عاما، موعد ومكان جنازته بعد أن توفي في ساعة مبكرة من صباح اليوم في مستشفى المنصورة الدولي بمحافظة الدقهلية، إثر أزمة صحية ألمت به، توفي على إثرها هناك بعد عمر مليء بالعطاء في مجال تأليف الأغاني والفوازير والمواويل، وترك سجلا حافلا من إنتاجه للإذاعة المصرية. 

وقال حازم نصر، رئيس اللجنة النقابية للصحفيين بالدقهلية وصديق الراحل الكبير، إن الجنازة ستكون عصر اليوم الثلاثاء، في مسقط رأس الشاعر الكبير بخيت بيومي في قرية كفر الحطبة مركز شربين بمحافظة الدقهلية. 

وأضاف نصر، أن الراحل أصيب بوعكة صحية الفترة الأخيرة، جعلته لا يقدر على الحركة إلا أن ظروفه تدهورت أمس ونقله صديقه حسن المزاجي، إلي مستشفى المنصورة الدولي، وتوفي هناك.

 واستطاع الراحل بخيت بيومي، من ترك مكتبة هائلة من أعماله الفنية منهم حوالي ألف فزورة، ومثلهم من المواويل الغنائية، بخلاف أغاني لكبار المطربين مثل المطربة وردة والفنانة ليلى مراد والمطربة سعاد محمد والفنانة صباح والفنان محمد العزبي، وغيرهم الكثير.

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بعد مسيرة حافلة.. وفاة الشاعر بخيت بيومي فى الدقهلية

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