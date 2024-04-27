اليابان: زلزال بقوة 6.9 يضرب جنوب طوكيو.. ولا مخاوف من حدوث "تسونامي"

ذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن زلزالا بلغت شدته المبدئية 6.9 درجة على مقياس شدة الزلازل الياباني، وقع بالقرب من جزر "أوجاساوارا" في المحيط الهادئ جنوبي العاصمة طوكيو اليوم السبت، مشيرا إلى أنه لا يوجد تهديد بحدوث موجات مد عاتية "تسونامي" حتى الآن.

وأفادت الوكالة - في بيان نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية - أن "الزلزال وقع حوالي الساعة 5:36 مساءً بالتوقيت المحلي وعلى عمق حوالي 540 كيلومترا، وسجل درجة 3 على مقياس شدة الزلازل الياباني البالغ 7 درجات في جزيرة هاهاجيما، بينما لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة".

وأضافت أن "الزلزال شعر به أيضا سكان محافظتي مياجي وفوكوشيما بشمال شرق اليابان، وكذلك في محافظات إيباراكي وتشيبا وسايتاما بالقرب من طوكيو".