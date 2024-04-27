أستراليا: موجة تظاهرات تطالب بوقف العنف ضد النساء

أطلق آلاف النشطاء في أستراليا اليوم (السبت) موجة تظاهرات تستمر لعدة أيام في مختلف المدن الكبرى لمطالبة الحكومة بالعمل على وقف العنف ضد النساء.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن التظاهرات تقام خلال عطلة نهاية الأسبوع في العديد من المدن الكبرى بمشاركة نشطاء ومسؤولين بارزين، وذلك في أعقاب مقتل ثلاث سيدات في هجمات خلال الأسبوع الماضي، ومقتل خمس أخريات في حادث طعن بمركز تسوق خلال الشهر الجاري.

وأعلن رئيس الوزراء الاسترالي أنتوني ألبانيز -عبر منصة "إكس"- إنه سيشارك في مسيرة مقررة في العاصمة "كانبرا" غدا الأحد، واصفا العنف ضد النساء في أستراليا بأنه وباء، ومؤكدا أنه على الحكومة والمجتمع القيام بالمزيد لمعالجة القضية.

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي) أن النائب العام مارك دريفوس أيضا سينضم للتظاهرات المقررة غدا، مضيفة أن مدينتي "سيدني" و"أديليد" تشهدان موجة من التظاهرات اليوم، فيما تشهد سبع مدن أخرى تظاهرات غدا.

يشار إلى أن الهجمات الأخيرة ضد النساء أججت الغضب في بأنحاء البلاد. وتشير إحصاءات إلى مقتل 25 سيدة بسبب العنف على أساس النوع منذ بداية عام 2024، بزيادة تقترب من الضعف مقارنة بالعام الماضي.