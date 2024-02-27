الزراعة: مشروع البتلو أسهم في زيادة نصف مليون رأس ماشية.. فيديو

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن شهر رمضان والأعياد المختلفة تكون فترة ذروة الاستهلاك للمواطن، لذلك يجرى العمل على تكثيف حجم المعروضات والمتاح أمام المواطنين، من خلال إعطاء موافقات افتراضية لاستيراد أكثر من 154 ألف رأس من الماشية منهم 120 ألف رأس ماشية بغرض التربية ثم الذبح في المجازر البلدية، أما الباقي بغرض الذبيح الفوري والتي تدخل كلحوم مبردة في الأسواق، وبالتالي زيادة حجم المعروض بشكل كبير، واستقرار الأسعار.

وأضاف "القرش" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أنه يجرى العمل على تعظيم الإنتاج المحلي والحيواني، إذ تم تدشين مشروعات البتلو بتكلفة تجاوزت 7 مليارات جنيه لتمويل المزارعين من أجل تعظيم الإنتاج، ما أدى إلى زيادة عدد الرؤوس بحوالي نصف مليون رأس، وبالتالي زيادة حجم المطروح في الأسواق.

وتابع، أن وزارة الزراعة تعمل على زيادة المنافذ ونقاط البيع من أجل توفير بديل آمن للمواطن لشراء احتياجاته بأسعار مناسبة، بهدف إحداث حالة إتزان في الأسواق.