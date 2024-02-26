فوز كتاب "الوقت والقوة في مخيم الأزرق للاجئين" بجائزة أليكسا ناف لعام 2023

فاز كتاب "الوقت والقوة في مخيم الأزرق للاجئين" الذي أصدرته دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة للباحثة الدكتورة ميليسا جاتر بجائزة "أليكسا ناف" للكتب في دراسات الهجرة لعام 2023 والتي يمنحها مركز مويز خير الله لدراسات الشتات اللبناني كل عام لأفضل الدراسات العلمية في مجال دراسات الهجرة والشتات في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وصفت لجنة تحكيم الجائزة كتاب "الوقت والقوة في مخيم الأزرق للاجئين" أنه "مساهمه مواكبة، مبتكرة ومتطورة من الناحية النظرية في دراسات النزوح. استنادًا إلى العمل الميداني الإثنوجرافي الذي قامت به جاتر، والذي تم إجراؤه في مخيم الأزرق للاجئين في 2017-2018، يبحث كتاب "الوقت والقوة في مخيم الأزرق للاجئين" في سياسات الزمن و"يجمع بين مسألة السلطة ومسألة الزمانية"، وهو نهج فعال، كما لاحظ أحد أعضاء اللجنة: "يساعد على تقديم رؤى حول كيفية تعامل اللاجئين وعمال الإغاثة مع المستقبل المضطرب وحالات الطوارئ اليومية."



عندما تلقت جاتر خبر فوز كتابها، علقت قائلة "إنه لشرف كبير لي أن أحصل على تلك الجائزة التي تخلد اسم "أليكسا ناف" وعملها الرائد في مجال تسجيل تاريخ المهاجرين، عن كتابي الذي شكلته قصص اللاجئين في مخيم الأزرق. أود ان أتوجه بالشكر للجنة تحكيم الجائزة على هذا التقدير وعن حفاظهم على إرث "أليكسا ناف" عبر هذه الجائزة. أتمنى ان تعزز هذه الجائزة صوت اللاجئين وعمال الإغاثة الذين شكلوا كتاب "الوقت والقوة" والذين يطالبون بعالم أكثر عدلًا للمهاجرين."



جدير بالذكر أن جاتر محاضرة في الأنثروبولوجيا والتنمية الدولية في جامعة ساسكس في إنجلترا وتتمحور أبحاثها حول أنثروبولوجيا الهجرة القسرية والتنمية في الشرق الأوسط، ولا سيما تقاطع الزمان والمكان والمساعدة في مخيمات اللاجئين في الأردن وخارجها. عملت جاتر أيضًا كمستشارة لوكالات الإغاثة الرائدة في الأردن، بما في ذلك منظمة إنقاذ الطفولة ومنظمة كير الدولية. حصلت ميليسا على درجة الدكتوراه في جامعة كامبريدج في عام 2020.



وفي تعليقها على خبر الفوز بالجائزة قالت ڤيرلا دي لات، المدير التنفيذي لدار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة "انه دوما لشرف كبير ودليل على التقدير عندما يحصل أي كتاب من دار النشر على جائزة هامة وانه لشرف أكبر عندما يكون الكتاب الفائز يدور حول موضوع حساس وذو أهمية كبيرة في المناخ الجيوسياسي في وقتنا الراهن الذي يتسم بأزمات نزوح كبرى. إن نشر الأبحاث العلمية الهامة وإعطاء صوت لمن لا صوت لهم هو جزء أساسي من مهام دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة وانه شرف كبير لنا ان عهدت إلينا الباحثة الدكتورة ميليسا جاتر بنشر كتابها."



تعد دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة الناشر الرائد باللغة الإنجليزية في الشرق الأوسط حيث تقوم بنشر ما يقرب من 30 إصدارا جديدا كل عام، وتتميز على وجه الخصوص في مجالات علم المصريات وتعلم اللغة العربية ودراسات الشرق الأوسط والهندسة المعمارية والفنون والروايات العربية المترجمة.

IMG-20240226-WA0217