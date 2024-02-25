اقرأ غدًا في «البوابة»| اتفاق وشيك.. نجاح وساطة مصر وقطر وأمريكا حول صفقة المحتجزين

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الإثنين 26 فبراير 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

اتفاق وشيك.. نجاح وساطة مصر وقطر وأمريكا حول صفقة المحتجزين

مصدر بـ«حماس»: الخطة تتضمن وقفًا للقتال لمدة 6 أسابيع وإطلاق سراح ما بين 200 و300 سجين

وضع إنساني صعب.. الجوع يدفع المئات من أهالي غزة للفرار من الشمال

الثاني من نوعه.. «مانيلا» تتهم بكين بعرقلة سفينة

ريشى سوناك يدعو إلى مصادرة الأصول الروسية المجمدة

رئيس الوزراء الأوكراني: أمريكا لن تتخلى عنا

ضربات أمريكية بريطانية جديدة ضد الحوثيين فى اليمن

البنتاجون: استهدفنا 18 هدفًا لمنشآت وأنظمة جوية

الإسكندرية تستضيف «أسبوع الصورة» للمرة الأولى