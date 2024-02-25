تشاهدون اليوم.. الزمالك يواجهة ابوسليم في الكونفدرالية وليفربول يصطدم بتشيلسي بنهائي الكأس

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الأحد الموافق 25 فبراير 2024 على النحو التالي:

*نهائى كأس رابطة المحترفين الإنجليزيه:

07:00 تشيلسي × ليفربول

*كأس الكونفدرالية الإفريقية:

03:00 سوبر سبورت يونايتد - جنوب إفريقيا × مودرن فيوتشر - مصر

06:00 الهلال - ليبيا × إتحاد الجزائر - الجزائر

06:00 أكاديميكا لوبيتو - أنغولا × ريفرز يونايتد - نيجيريا

06:00 دريمز - غانا × النادي الإفريقي - تونس

06:00 الملعب المالي - مالي × ديابل نوار - الكونغو

06:00 ابوسليم - ليبيا × الزمالك - مصر

09:00 سوار كويا - غينيا × ساجرادا اسبيرانسا - أنغولا

09:00 سيخوخون يونايتد - جنوب إفريقيا × نهضة بركان - المغرب

*الدورى الإنجليزى:

03:30 وولفرهامبتون × شيفيلد يونايتد

*الدورى الإسبانى:

03:00 قاديش × سيلتا فيغو

05:15 ريال بيتيس × أتلتيك بيلباو

07:30 لاس بالماس × أوساسونا

10:00 ريال مدريد × إشبيلية

*الدورى الإيطالى:

01:30 يوفنتوس × فروسينوني

04:00 كالياري × نابولي

07:00 ليتشي × انتر ميلان

09:45 ميلان × أتلانتا

*الدورى الألمانى :

01:30 آينتراخت فرانكفورت × فولفسبورج

06:30 بوروسيا دورتموند × هوفنهايم

08:30 أوجسبورج × فرايبورج

