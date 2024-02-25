عودة خدمات الإنترنت إلى 7 مناطق بولاية "هاريانا" الهندية

الأحد 25/فبراير/2024 - 10:49 ص

أعلن مسئولون في الهند اليوم الأحد عودة خدمات الإنترنت إلى 7 مناطق بولاية "هاريانا"، وذلك بعد قرابة إسبوعين من تعليقها في أعقاب احتجاجات عنيفة للمزارعين.

وذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أنه قد تم تعليق الخدمات في كل من "أمبالا" و"كوروكشترا" و"كايثال" و"جيند" و"هيسار" و"فاتح أباد" بالإضافة إلى "سيرسا" في 11 فبراير الجاري.

ووفقا لأمر سابق صادر عن وزارة الداخلية، تم فرض هذه القيود لمنع أي زعزعة للسلام والنظام العام في هذه المناطق.

وتشهد ولايات هندية مختلفة احتجاجات من قبل المزارعين تتعلق بمطالبهم بضمان أسعار المحاصيل.. وقد رفض المزارعون مقترحا من الحكومة بإبرام عقود مدتها خمس سنوات بأسعار محددة على مجموعة من المحاصيل من بينها الذرة والبقوليات والقطن.

وأوضح منظمو الاحتجاجات أن المزارعين يسعون لإصدار تشريع جديد يضمن الحد الأدنى لأسعار 23 محصولا، لاسيما أن الحكومة عادة ما تقدم الحد الأدنى لسعر الأرز والقمح فقط.. مشيرين إلى أن ضمان الحد الأدنى لسعر المحاصيل ال23 من شأنه أن يؤدي لاستقرار دخلهم.

وتحمي الحكومة المنتجين الزراعيين من الانخفاض الحاد في أسعار المحاصيل من خلال تحديد حد أدنى لسعر شراء بعض المحاصيل الأساسية، وهو النظام الذي تم تقديمه في الستينيات للمساعدة في دعم الاحتياطيات الغذائية.