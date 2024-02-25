الليلة.. الزمالك يواجه أبوسليم الليبى فى صراع صدارة المجموعة الثانية بالكونفيدرالية

يلتقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الأحد، بنظيره أبوسليم الليبي، على ملعب استاد 19 مايو 1956 بمدينة عنابة بالجزائر، في إطار الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ويرفع فريق الزمالك خلال لقاء الليلة شعار الفوز ومواصلة العروض القوية في البطولة من أجل المنافسة على اللقب والعودة من جديد لمنصات التتويج، حيث يدخل لقاء الليلة متصدرًا المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل، وضمن التأهل إلى الدور المقبل قبل جولتين من النهاية، بينما يحتل أبوسليم الليبي المركز الثاني في المجموعة برصيد 9 نقاط من ثلاث انتصارات وهزيمة واحدة كانت أمام الزمالك في الجولة الأولى.

وافتتح الزمالك مشواره بالنسخة الحالية للكونفدرالية بالخسارة من أرتا سولار الجيبوتى بهدفين دون رد، بينما حقق الفوز في لقاء العودة برباعية مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات، وواصل «المارد الأبيض» سلسلة النتائج الإيجابية وحقق الفوز على أبوسليم، بهدف دون رد فى الجولة الأولى من دور المجموعات، ثم الفوز برباعية دون رد على سوار الغيني، وأيضًا الفوز على ساجرادا الأنجولى بهدف دون رد، قبل أن يتعادل مع بطل أنجولا سلبيًا فى الجولة الرابعة.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبدالمجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد «دونجا» - محمد أشرف «روقا» - محمد شحاتة - ترافيس موتيابا - سيد عبد الله «نيمار» - أحمد حمدي - محمد عاطف - مهاب ياسر - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى «زيزو» - محمود عبدالرازق «شيكابالا».

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف إبراهيم «أوباما» - سامسون أكينيولا - ناصر منسي.

ويُعاني الزمالك من عددة غيابات، أبرزها زياد كمال، الذي يُعاني من مزق فى العضلة الخلفية، بالإضافة إلى إصابة الثنائي محمود حمدي «الونش» ومحمد عبدالشافي، بقطع في الرباط الصلبي، ومن المقرر أن يُسافر الأخير إلى ألمانيا خلال الأيام القليلة المقبلة للخضوع للعملية الجراحية.

ويفاضل البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق، بين الثنائي أحمد فتوح وعمر جابر، للدفع بأحدهما في مركز الظهير الأيسر، خاصة أن «فتوح» عائد من الإصابة، ولم يشارك في المباريات منذ فترة طويلة.