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السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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توصيات فنية لمزارعي البرسيم والكتان خلال فبراير

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصدر معهد المحاصيل الحقلية نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الأعلاف الخضراء الشتوية مراعاتها، خلال شهر فبراير:

وتمثلت التوصيات في الآتي:

البرسيم المسقاوي:
•الاستمرار في الحش والري وفي ذلك الشهر يتم الانتهاء من أخذ الحشة الثالثة.
•بدء التزهير في البرسيم الفحل لذا ينصح بتوفير مناحل قريبة من زراعات البرسيم الفحل لإنتاج البذرة لضمان الإنتاجية المرتفعة من محصول البذرة.

البرسيم الحجازي:
•يتم أخذ الحشة الثانية من البرسيم الحجازي الذي تم زراعته في أكتوبر.


المعاملات الزراعية خلال شهر فبراير لمحصول الكتان 


.مداومة عملية الرى 
‏. ‏إضافة الجرعة الثالثة والاخيرة من السماد الازوتى
.‏ ‏الرش للحشائش الرفيعة‏ وملاحظة ظهور أى اعراض مصرية وعلاجها.

 

الأعلاف الخضراء البرسيم المسقاوي البرسيم الحجازي