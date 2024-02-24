IBM تستضيف ندوة حول الذكاء الاصطناعي التوليدي وتأثيره على المؤسسات

عقدت شركة IBM ندوة بعنوان "الذكاء الاصطناعي التوليدي وتأثيره على تطور المؤسسات"، بمشاركة واسعة من وسائل الإعلام وممثلي وزارة الاتصالات وشركاء الشركة.



وفي بث مسجل أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذا التوجه يتماشى مع استراتيجية مصر الرقمية لتحقيق التنمية الشاملة.



وأوضح الوزير أن الحكومة قد أطلقت العديد من المبادرات لتطوير البنية التحتية وحوكمة البيانات، وتعاونت مع الشركات العالمية لدعم الشركات الناشئة وتعزيز القدرات الرقمية في أنحاء البلاد.

وفي كلمتها، أكدت مروة عباس، مدير عام IBM مصر، تعاون الشركة مع قطاعات مختلفة في مصر، مؤكدةً التزام الشركة بخدمة الوطن ورفع كفاءة الكوادر الشابة في مجال البرمجيات وخدمات التعهيد.

وفي حين تحدث سعد توما، مدير عام شركة IBM للشرق الأوسط وأفريقيا، عن منصة WatsonX المفتوحة للابتكار والعمل مع البيانات الموثوقة، أكد أهمية استخدام التكنولوجيا في دعم التحول الرقمي وتطوير الأعمال والخدمات.

وخلال النقاش حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، تحدث المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن جهود الحكومة في تطوير بيئة داعمة للذكاء الاصطناعي وتعزيز حماية البيانات وتحقيق الحوكمة. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على وضع قانون لتنظيم واستخدام البيانات، وتعزيز مشاركة المصريين في صناعة التعهيد.

في جلسة خاصة حول التكنولوجيا في صناعة الإعلام، تحدث إسلام الحريري، رئيس قطاع التكنولوجيا بشبكة DMC، عن استخدام برنامج Aspera من IBM في نقل وتداول المحتوى الرقمي بشكل سريع وآمن. وأكدت الشركة على دور تقنيات IBM في تسريع وتيرة الأعمال، خاصة في بث الأخبار والمحتوى الرقمي.

اختتمت الندوة بتسليط الضوء على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي وتأثيرها على مستقبل التكنولوجيا والأعمال في مصر والمنطقة، مؤكدة على أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في دعم التحول الرقمي وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية المستدامة.