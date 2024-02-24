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السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

مصرع شاب طعنا في مشاجرة بمدينة الغردقة

أرشيفية
أرشيفية
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لقي شابا في العقد الثاني من عمره مصرعه إثر طعنة بسلاح أبيض، وذلك اثناء مشاجرة مع أصحابه في إحدى شوارع مدينة الغردقة. 

من جانبها، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية امن البحر الاحمر من  القبض على المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

تم نقل الجثة الى مستشفى الغردقة العام، وتبين من الفحص الطبي مصرع الشاب، وتم التحفظ علي الجثة في ثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي تحت تصرف النيابة العامة.


وكان قد تلقى اللواء محي سلامة مدير أمن البحر الأحمر اخطارا ، يفيد بتفاصيل الواقعه وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة .

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت  النيابة العامة لمباشر  التحقيق.

الاجهزة الامنية بمديرية امن البحر الاحمر بمدينة الغردقة النيابة العامة في مشاجرة مدير امن البحر الاحمر مصرع شاب