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الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

نقيب المهندسين بالقليوبية يدلى بصوته في انتخابات التجديد النصفي

نقيب المهندسين بالقليوبية
نقيب المهندسين بالقليوبية
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أدلى المهندس مصطفى مجاهد نقيب المهندسين بالقليوبية، بصوته الانتخابي في انتخابات التجديد النصفي بمقر انتخابات نقابة المهندسين ببنها.

ودعا مجاهد جموع مهندسي القليوبية بالنزول والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النقابية التي تُجرى اليوم، وإن هذه المشاركة تعد واجب تجاه النقابة والمهنة.

وتجدر الإشارة إلى أن انتخابات نقابة المهندسين فتحت ابوابها اليوم، من 10 صباحًا حتى 7 مساءً في جميع النقابات الفرعية، لانتخاب 5 أعضاء فوق السن و2 تحت السن لمجالس شُعب: الهندسة الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية، و3 أعضاء فوق السن و2 تحت السن لمجالس شُعب: التعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والمنسوجات، بالإضافة إلى انتخاب نصف أعضاء مجالس نقابات المهندسين الفرعية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات.

المهندس مصطفى مجاهد انتخابات التجديد النصفي للنقابة انتخابات نقابة المهندسين مصطفى مجاهد