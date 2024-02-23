فى ذكرى ميلاد حنان مطاوع.. موهبة استثنائية لنسل فنى

تحتفل اليوم الفنانة حنان مطاوع بعيد ميلادها الموافق ٢٣ فبراير، ونرصد لكم محطات فى حياة موهبة استثنائية لنسل فنى..

نسل بيت فنى

نشأت الفنانة حنان مطاوع فى بيت فنى خالص، لقامات فنية كبيرة الفنان الراحل كرم مطاوع، والفنانة القديرة سهير المرشدي، وكل إسم منهم أثر فى أجيال فنية عبر المشاهدة من خلال الشاشات، وقدموا الكثير من الدروس الفنية من خلال أدوارهم فى أعمالهم.

وكانت الطفله حنان تستقبل الفن من مهدها على أيادى الفنان القدير الأب كرم مطاوع، والفنانة القديرة سهير المرشدي، وهو ما ساهم بشكل كبير فى تشكيل الموهبة التى تتمتع بها النجمه حنان مطاوع، والتى عشقت الفن منذ الصغر، وتعلقت كثيرًا بالمسرح وسحر السينما، ولوكيشن التصوير والمصطلحات الفنية، مما خلق لديها الرغبة فى دخول لعالم الفن وأن تسلك طريق التمثيل.

البداية الفنية

بدأت الفنانة حنان مطاوع مشوارها الفنى بشكل حقيقي من خلال المشاركة فى مسلسل "حديث الصباح والمساء"، بدور صغير كبداية فنية، والمسلسل كان يضم كوكبة كبيرة من ألمع نجوم الفن والدراما، ونجحت الفنانة حنان مطاوع أن تلفت الأنظار فى الظهور الأول، وبعد المشاركات الأولى لها، قدمت الكثير من الأعمال الفنية وتنوعت الدراما والسينما والمسرح، لتتقدم دور تلو الآخر، ليس فقط نقدم فنى، ولكن تقدم درجات فى قلوب الجماهير، لتسطر تاريخ فنى هام، وتنافس الكبار بأعمال درامية بطولة مطلقه ومستحقه، وتحجز مكان ومكانه بين كل أقرانها، وتصبح رمزًا فنيًا للجدارة والإستحقاق الفنى.

أبرز أعمالها

قدمت الفنانة حنان مطاوع العديد من الأعمال الفنية بين السينما والمسرح والتلفزيون، والتى تصاعدت بخطواتها الواثقة، بشكل هرمي وزاحمت كبار النجوم، وبفضل أداء إستثنائي لكل أدوارها إستطاعت أن تكون من القلائل ممن تصدرن أفيشات أعمال البطولة النسائية، وتسابق الكثير وتتفوق عليهن، وأبرز تلك الأعمال فيلم "أوعي وشك، قص ولصق، صياد اليمام، الغابة، القشاش، يوم وليلة"، وعلى مستوى الدراما قدمت "حديث الصباح والمساء، أميرة في عابدين، تعالي نحلم ببكره، رجل الأقدار، سارة، بنت من شبرا، حلاوة الدنيا، طاقة نور، القاهرة كابول، وجوه، وعود سخيه، سره الباتع، صوت وصورة، جولة أخيرة".