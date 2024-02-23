استاد طور سيناء يتجمل لمباراة الساحل وأبو زنيمة نهائي دوري مراكز الشباب

يشهد استاد طور سيناء الرياضي، اليوم الجمعة، نهائي دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة لكرة القدم، حيث يلتقي فريق مركز شباب الساحل بطل النسخة التاسعة مع نظيره مركز شباب أبو زنيمة، في المباراة المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، تقيم الدوري وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية - الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، وتنفذه مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء بقيادة محمد فتحي، وكيل الوزارة، ومتابعة أحمد عبد العزيز، وكيل المديرية، ويقام الدوري ولأول مرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

من جانبه أكد محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، لـ"البوابة نيوز" إنهاء جميع الاستعدادات اللازمة لانطلاق فعاليات ختام دوري مراكز الشباب بالمحافظة، التي تقام على ملعب استاد طور سيناء الرياضي اليوم، في المباراة التي تجمع بين فريقي مركز شباب الساحل ومركز شباب أبو زنيمة، مشيرًا إلى أن دوري مراكز الشباب لكرة القدم يعد واحدًا من أهم المشروعات القومية التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة على مدار 10 سنوات متتالية بغرض نشر ثقافة الممارسة الرياضية.

وأكد أهمية دوري مراكز الشباب في اكتشاف الموهوبين في لعبة كرة القدم، ونشر ثقافة الممارسة الرياضية، والمشاركة الفعالة للشباب وجذبهم للمشاركة في أنشطته المتنوعة، فضلاً عن دعم الأندية والمنتخبات الوطنية بانتقاء اللاعبين المتميزين من الشباب، وإتاحة الفرصة للمواهب المتميزة.

وفي سياق آخر كانت فاعليات بطولة الجمهورية الشتوية للشراع، المقامة على شواطئ مدينة طور سيناء، قد اختتمت أمس الخميس، بحضور محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة ومبروك الغمريني رئيس المدينة، وجرى تسليم شهادات التقدير والدروع للمشاركين كما أهدى الاتحاد شهاده تقدير لوكيل الوزارة على الجهد المبذول لإنجاح البطولة.

الجدير بالذكر أن البطولة تستهدف المراحل العمرية من 8 سنوات حتى 25 عاما، ووزن يتراوح بين 60 حتى 70 كيلو، لافتا إلى أن هذه الرياضة تحتاج إلى مجهود بدني وعقلي، ويطلق عليها رياضة الملوك.

كما أنه جرى تنظيم معسكر تدريبي للاعبي المنتخب القومي للشراع والانزلاق على الماء والمشاركين في أولمبياد باريس، قبل فعاليات البطولة، كما قام المشاركين بالتدريب داخل مياه شاطئ بمدينة الطور لعدة أيام قبل انطلاق البطولة.

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