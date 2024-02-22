وزير الشباب يلتقي عالم مصريات لبحث تدشين أكبر حملة قومية لتعليم اللغة المصرية القديمة

اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع الدكتور وسيم السيسي عالم المصريات؛ تمهيداً لتدشين أكبر حملة قومية لتعليم اللغة المصرية القديمة التي تطلقها حملة “بشبابها” خلال الفترة المقبلة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الحملة القومية المزمع إطلاقها، تستهدف التعريف بالحضارة المصرية القديمة، التي سبقت حضارات شعوب العالم فهي رائدة في ابتكاراتها وعمائرها وفنونها وأذهلت العالم والعلماء بفكرها وعلمها، فهي حضارة متصلة الحلقات تفاعل معها الإنسان المصري وتركت في عقله ووجدانه بصماتها. لذا حرصت وزارة الشباب والرياضة علي إطلاق الحملة من خلال "بشبابها".

وذكر "صبحي" أن الوزارة تعمل في ضوء المبادرة الرئاسية لبناء الإنسان المصرى والتي تتضمن الارتقاء بحياة المواطنين معيشياً وثقافياً واجتماعياً وتنموياً من خلال تكثيف مثل هذه المبادرات الثقافية والمعرفية، لما لها من تأثير كبير فى المجتمع بوجه عام وعلى الشباب على وجه الخصوص، موضحًا أن الثقافة والوعى والمعرفة بالحضارة المصرية القديمة بالنسبة للمصريين ليس قضية وجود فقط ولكن أيضا استدامة، مشيرًا إلى أن الوعي قضية بناءة للمجتمع وهى جزء من الثقافة الجماعية لدى المصريين.

ولفت الوزير إلي أن تعامل الوزارة مع مختلف القطاعات المجتمعية المحلية والإقليمية من خلال قطاعات الوزارة المختلفة وبرؤية واستراتيجية واضحة تتعامل مع المراحل السنية المختلفة بشكل تربوي والتي نشترك بها من خلال مراكز الشباب والأندية ومختلف الهيئات التابعة للوزارة.

من جانبه، أشاد الدكتور وسيم السيسى، بجهود ودور وزارة الشباب والرياضة برعاية خاصة من الوزير الهمام الدكتور أشرف صبحى لربط الشباب والطلائع بوطنهم وتحقيق الولاء والانتماء وحب الوطن بينهم، مشدداً على ضرورة التوعية للتصدى للشائعات والهجمات المغرضة من أعداء الوطن الذين يشوهون التاريخ ويدعون أنهم بناة الاهرام ويسعون لسرقة التاريخ غير أن مصر قادرة على فضحهم وكشف خططهم.