إنشاء وحدة «خدمات الباحثين» بآداب عين شمس

أعلنت حنان كامل عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس إنشاء وحدة "خدمات الباحثين " بالكلية، تحت إشراف حاتم ربيع وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

من جانبه أكد حاتم ربيع وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث أن الهدف من إنشاء الوحدة ؛ هو تقديم المساعدة لأعضاء الهيئة المعاونة، وطلاب الدراسات العليا المسجلين فى مرحلتى الماجستير والدكتوراه، وتوفير الوقت وتذليل كافة الصعاب التى يواجهونها أثناء عملية التسجيل للرسائل العلمية أو تشكيل لجان المناقشة، كما أوضح أنه تم تكليف أحمد السداوي المدرس بقسم المكتبات والمعلومات مديرا للوحدة، والذى أكد بدوره أن الخدمات التى تقدمها الوحدة تتضمن :

- تفعيل الإيميل الجامعى .

- إنهاء إجراءات ترجمة الملخصات إلى اللغة الإنجليزية.

- إنهاء إجراءات التدقيق اللغوى للرسائل العلمية.

- مساعدة الباحثين فى رفع أبحاثهم على موقع حولية كلية الآداب .

- إنهاء إجراءات خطاب قبول النشر بحولية الكلية.

- إنهاء إجراءات طلب فحص الاقتباس ورفعه على موقع شبكة المعلومات، ومتابعته لحين استلام التقرير النهائي .

- الإعلان عن المؤتمرات ومساعدة الباحثين في التسجيل بها.

- تجميع الإفادات اللازمة لإنهاء إجراءات التشكيل.

وتقوم الوحدة بتقديم مجموعة أخرى من الخدمات لأعضاء هيئة التدريس والباحثين ومنها :

- إعداد دورات تدريبية وورش عمل لتطوير المهارات البحثية لأعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا.

- تقديم الخدمات الاستشارية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين في مجال البحث والنشر العلمي.

- مساعدة أعضاء هيئة التدريس والباحثين في اختيار المجلات العلمية والمصنفة دوليًا.

- توجيه الباحثين نحو الأساليب والأدوات المناسبة لجمع المادة العلمية.

وتم تخصيص مقر للوحدة ، بالدور الأول بهدف التسهيل على الباحثين، كما سيتم إعلان جميع المستجدات عبر الصفحة الرسمية للكلية.