رئيس مدينة السنبلاوين يتسلم 54 صندوق نظافة جديد

تسلم حاتم قابيل، رئيس مركز ومدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، 54 صندوق وحاويات نظافة جديدة لجمع القمامة بالمدينة والوحدات القروية التابعة تمهيدا لتشغيلها ضمن منظومة جهاز النظافة والتجميل بالمدينة والحدات القروية التابعة لها.

وقال رئيس مدينة السنبلاوين في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أنه جرى استلام 54 صندوق قمامه جديد لتحسين منظومة النظافه بالمدينه ولتحقيق رضاء المواطنين عن أعمال النظافة بالشوارع والميادين ورفع مستوى النظافة.

وأضاف انه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية تم الإشراف على استلام وتوزيع الصناديق الجديدة بالمدينة وعدد من الوحدات القروية لتلبية كافة الاحتياجات ولتكون ملائمة ومناسبة لكافة المناطق والأماكن بأنحاء المركز والمدينة.

وأشار الى أن الحاويات والصناديق يتم توزيعها بالميادين العامة والشوارع الرئيسية لتستوعب القمامة والمخلفات الصلبة كما يشمل التوزيع الشوارع الفرعية والجانبية وذلك لرفع كفاءة جهاز النظافة والتجميل بمدينة السنبلاوين والوحدات القروية التابعة.

مجلس مدينة السنبلاوين يتسلم 54 صندوق نظافة

392875080_792819519544278_1369570827287296936_n

392877959_792819879544242_4671001064603221082_n

408961061_792819996210897_7258230483691436510_n

408961061_792819996210897_7258230483691436510_n

409040774_792820036210893_4710244857977469299_n