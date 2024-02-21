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الأربعاء 21 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

رئيس مدينة السنبلاوين يتسلم 54 صندوق نظافة جديد

مجلس مدينة السنبلاوين
مجلس مدينة السنبلاوين يتسلم 54 صندوق نظافة
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تسلم حاتم قابيل، رئيس مركز ومدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، 54 صندوق وحاويات نظافة جديدة لجمع القمامة بالمدينة والوحدات القروية التابعة تمهيدا لتشغيلها ضمن منظومة جهاز النظافة والتجميل بالمدينة والحدات القروية التابعة لها.

وقال رئيس مدينة السنبلاوين في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أنه جرى استلام 54 صندوق قمامه جديد لتحسين منظومة النظافه بالمدينه ولتحقيق رضاء المواطنين عن أعمال النظافة بالشوارع والميادين ورفع مستوى النظافة.

وأضاف انه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية تم الإشراف على استلام وتوزيع الصناديق الجديدة بالمدينة وعدد من الوحدات القروية لتلبية كافة الاحتياجات ولتكون ملائمة ومناسبة لكافة المناطق والأماكن بأنحاء المركز والمدينة.

وأشار الى أن الحاويات والصناديق يتم توزيعها بالميادين العامة والشوارع الرئيسية لتستوعب القمامة والمخلفات الصلبة كما يشمل التوزيع الشوارع الفرعية والجانبية وذلك لرفع كفاءة جهاز النظافة والتجميل بمدينة السنبلاوين والوحدات القروية التابعة.

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مجلس مدينة السنبلاوين يتسلم 54 صندوق نظافة

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