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الأربعاء 21 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ الدقهلية يفتتح معرضين لـ"أهلًا رمضان" في المنصورة

افتتاح معرضين اهلا
افتتاح معرضين اهلا رمضان بالدقهلية
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افتتح الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء، معارض " أهلا رمضان " للسلع والمواد الغذائية والسلع الرمضانية بمدينة المنصورة بأسعار مخفضة ، وتم إفتتاح 2 معرض بنطاق حي شرق المنصورة بشارع الجيش ، وبنطاق حي غرب المنصورة بشارع عبدالسلام عارف.

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، والمحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية ، ومحمد أمين رئيس حي شرق المنصورة ، وأحمد عبدالعظيم رئيس حي غرب المنصورة .

وتفقد محافظ الدقهلية المعارض وكافة المنتجات والسلع الغذائية المعروضة والتقى بالمواطنين الوافدين على المعروض من السلع واطمأن منهم على مستوى المعروض من السلع ومناسبة الأسعار لهم ، موجهاً للقائمين علي المعارض بحسن استقبال المواطنين.

وقال إن المعارض تضم كافة السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة من 15 إلى 30٪ عن سعر السوق الخارجي .

وأشار محافظ الدقهلية، إلى أن هناك 21 معرض أهلا رمضان يتم افتتاحها بمراكز ومدن وأحياء المحافظة تخفيفا للعبء عن كاهل المواطنين علي مستوي المحافظة .

وأكد أن نسبة التخفيض في الأسعار للسلع المعروضة يشمل كافة المعارض بنطاق المحافظة علي مدار شهر رمضان الكريم لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية.

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محافظ الدقهلية يوجه رؤساء المدن بسرعة الانتهاء من تجهيز معارض أهلا رمضان

افتتاح معرضين اهلا رمضان بالدقهلية

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