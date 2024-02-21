محافظ الدقهلية يفتتح معرضين لـ"أهلًا رمضان" في المنصورة

افتتح الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء، معارض " أهلا رمضان " للسلع والمواد الغذائية والسلع الرمضانية بمدينة المنصورة بأسعار مخفضة ، وتم إفتتاح 2 معرض بنطاق حي شرق المنصورة بشارع الجيش ، وبنطاق حي غرب المنصورة بشارع عبدالسلام عارف.
جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، والمحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية ، ومحمد أمين رئيس حي شرق المنصورة ، وأحمد عبدالعظيم رئيس حي غرب المنصورة .
وتفقد محافظ الدقهلية المعارض وكافة المنتجات والسلع الغذائية المعروضة والتقى بالمواطنين الوافدين على المعروض من السلع واطمأن منهم على مستوى المعروض من السلع ومناسبة الأسعار لهم ، موجهاً للقائمين علي المعارض بحسن استقبال المواطنين.
وقال إن المعارض تضم كافة السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة من 15 إلى 30٪ عن سعر السوق الخارجي .
وأشار محافظ الدقهلية، إلى أن هناك 21 معرض أهلا رمضان يتم افتتاحها بمراكز ومدن وأحياء المحافظة تخفيفا للعبء عن كاهل المواطنين علي مستوي المحافظة .
وأكد أن نسبة التخفيض في الأسعار للسلع المعروضة يشمل كافة المعارض بنطاق المحافظة علي مدار شهر رمضان الكريم لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية.