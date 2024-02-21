ads
الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

اعتماد المخطط التفصيلى لمدينة طلخا فى الدقهلية

محافظ الدقهلية يعتمد
محافظ الدقهلية يعتمد المخطط التفصيلي لمدينة طلخا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اعتمد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، المخطط التفصيلي لمدينة طلخا ويشمل المخطط الجديد للمدينة 24 منطقة بها طبقا للاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها للمدن المصرية، وبذلك يصل إجمالي ما تم اعتماده من مخططات تفصيلية على مستوى المحافظة الى 469 مخططا تفصيليا جديدا ومعدلا.
وقال المحافظ إلى إن تلك المخططات تساهم بشكل كبير فى انهاء كافة مشكلات التنمية العمرانية والسكانية ولتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية وضرورة توافقها مع ما هو قائم علي الطبيعة و حدود الملكيات والالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وأحكام القانون 119 لسنة 2008.
من جانبها قالت المهندسة مها صبري، مدير عام الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة انه تنفيذا لتوجيهات محافظ الدقهلية يجرى العمل على قدم وساق لإنهاء كافة المخططات المتبقية بنطاق المحافظة بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالقاهرة والمركز الإقليمي بطنطا وهيئة عمليات القوات المسلحة وجميع الاجهزة المختصة.

txt

محافظ الدقهلية: تخصيص 300 متر مربع لإنشاء مجمع خدمات التأمينات بالمنزلة

txt

محافظ الدقهلية: استعداد كامل للانتهاء من ملفات التصالح على مخالفات البناء

الهيئة العامة للتخطيط العمرانى المخطط التفصيلى لمدينة طلخا المحططات التفصيلية الدقهلية طلخا الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية اليوم ايمن مختار محافظ الدقهلية تلبية احتياجات المواطنين