اعتماد المخطط التفصيلى لمدينة طلخا فى الدقهلية

اعتمد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، المخطط التفصيلي لمدينة طلخا ويشمل المخطط الجديد للمدينة 24 منطقة بها طبقا للاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها للمدن المصرية، وبذلك يصل إجمالي ما تم اعتماده من مخططات تفصيلية على مستوى المحافظة الى 469 مخططا تفصيليا جديدا ومعدلا.

وقال المحافظ إلى إن تلك المخططات تساهم بشكل كبير فى انهاء كافة مشكلات التنمية العمرانية والسكانية ولتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية وضرورة توافقها مع ما هو قائم علي الطبيعة و حدود الملكيات والالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وأحكام القانون 119 لسنة 2008.

من جانبها قالت المهندسة مها صبري، مدير عام الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة انه تنفيذا لتوجيهات محافظ الدقهلية يجرى العمل على قدم وساق لإنهاء كافة المخططات المتبقية بنطاق المحافظة بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالقاهرة والمركز الإقليمي بطنطا وهيئة عمليات القوات المسلحة وجميع الاجهزة المختصة.