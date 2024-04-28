تداول 21 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و633 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 21000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 633 شاحنة و 50 سيارة، وشملت حركة الواردات 3500 طن بضائع، 327 شاحنة و 45 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 17500 طن بضائع، 306 شاحنة و5 سيارة.

وشهد ميناء سفاجا استقبال السفينتين الحرية1 وامل بينما تغادر السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية1 ، كما شهد ميناء نويبع تداول 3750 طن بضائع و300 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي كوين، بريدج، اور وايلة.كما شهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة LOTUS وعلي متنها 10000 طن دقيق تصدير الي اليمن وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1180 راكب بموانيها.

